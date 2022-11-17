В Казахстане утвердили правила и сроки выплаты обязательных пенсионных взносов работодателями

Правительство Казахстана своим постановлением от 14 ноября 2022 года утвердило Правила и сроки исчисления обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) в ЕНПФ, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам юридические лица (включая иностранные), исчисляющие, удерживающие (начисляющие) и перечисляющие обязательные пенсионные взносы работодателя, лица, занимающиеся частной практикой, а также ИП подлежат учету в качестве агентов в органах государственных доходов по месту своего нахождения (жительства).

Исчисление обязательных пенсионных взносов производится агентами ежемесячно путем применения ставки в размере 5% к сумме дохода, принимаемого для исчисления ОПВР, начисленного работнику за месяц.

При этом ОПВР не подлежат уплате за физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа.

Указывается, что обязательные пенсионные взносы выплачиваются работодателями не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов безналичными платежами.

Лица, занимающиеся частной практикой, ИП, не имеющие счетов в банках и организациях, могут оплатить наличными в банк.

Как отмечается, своевременно не удержанные и не перечисленные суммы обязательных пенсионных взносов работодателя при условии фактической выплаты и получения работником дохода взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентами в пользу работников с начисленной пени в размере 1,25-кратной базовой ставки Национального банка за каждый день просрочки (включая день оплаты в государственную корпорацию).

Постановление вводится в действие с 1 января 2023 года.