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Законодательство РК

Пенсионные выплаты за счет обязательных взносов работодателя: утверждены правила

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 09:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правительство постановлением от 29 августа 2024 года утвердило Правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:

  • при достижении пенсионного возраста (63/61 лет);
  • имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.

При этом максимальный размер пенсионной выплаты за счет ОПВР не может превышать двухкратный размер прожиточного минимума (86 814 тенге в 2024 году).

Пенсионные выплаты назначают пожизненно, производят за текущий месяц и осуществляют по месяц смерти или получения из информационных систем государственных органов сведений о недействительности всех документов, удостоверяющих личность гражданина РК, либо вида на жительство иностранца в РК, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом РК, в связи с выездом на ПМЖ либо аннулированием разрешения на постоянное проживание в РК, либо в связи с утратой гражданства РК, выходом из гражданства РК ЕНПФ включительно.

Для получения пенсионных выплат лица, достигшие пенсионного возраста, обращаются с заявлением в Госкорпорацию с представлением документа, удостоверяющего личность (для идентификации), а также сведений о банковском счете.

Лица с инвалидностью для получения пенсионных выплат должны обратиться лично в ЕНПФ и предоставить:

  • заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ;
  • документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
  • сведения о банковском счете.

Указывается, что ЕНПФ вправе использовать цифровые документы обратившихся лиц.

Пенсионные выплаты назначаются со дня обращения.

ЕНПФ переводит пенсионные выплаты на банковский счет получателя, реквизиты которого указаны в заявлении.

При этом оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, осуществляется за счет собственных средств ЕНПФ.

Основанием для прекращения пенсионных выплат из ЕНПФ получателю является получение сведений из информационных систем государственных органов и (или) ЕНПФ о его смерти, недействительности всех документов, удостоверяющих личность гражданина РК, либо вида на жительство иностранца в РК, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом РК, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК, либо аннулированием разрешения на постоянное проживание в РК, либо в связи с утратой гражданства РК, выходом из гражданства РК, либо лишением гражданства РК.

Как определяют размер пенсионных выплат за счет ОПВР

Для расчета размера пенсионных выплат за счет ОПВР используются следующие параметры:

  • фактор текущей стоимости;
  • коэффициент баланса;
  • смягченный коэффициент баланса.

Размер пенсионных выплат ежегодно увеличивается в соответствии с утвержденной на соответствующий год ставкой индексации пенсионных выплат:

  • при отсутствии необходимости процесса балансирования;
  • скорректированной с учетом смягченного коэффициента баланса при активации процесса балансирования.

Постановление введено в действие с 1 января 2024 года.

Мы рассказывали, что обязательные пенсионные взносы работодателей поэтапно внедрили в Казахстане с 1 января 2024 года. Работодатели выплачивают пенсионные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в этом году до 5% к 2028 году.

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