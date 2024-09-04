Пенсионные выплаты за счет обязательных взносов работодателя: утверждены правила
Согласно правилам, пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:
- при достижении пенсионного возраста (63/61 лет);
- имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.
При этом максимальный размер пенсионной выплаты за счет ОПВР не может превышать двухкратный размер прожиточного минимума (86 814 тенге в 2024 году).
Пенсионные выплаты назначают пожизненно, производят за текущий месяц и осуществляют по месяц смерти или получения из информационных систем государственных органов сведений о недействительности всех документов, удостоверяющих личность гражданина РК, либо вида на жительство иностранца в РК, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом РК, в связи с выездом на ПМЖ либо аннулированием разрешения на постоянное проживание в РК, либо в связи с утратой гражданства РК, выходом из гражданства РК ЕНПФ включительно.
Для получения пенсионных выплат лица, достигшие пенсионного возраста, обращаются с заявлением в Госкорпорацию с представлением документа, удостоверяющего личность (для идентификации), а также сведений о банковском счете.
Лица с инвалидностью для получения пенсионных выплат должны обратиться лично в ЕНПФ и предоставить:
- заявление о назначении пенсионных выплат по форме, утвержденной внутренним документом ЕНПФ;
- документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
- сведения о банковском счете.
Указывается, что ЕНПФ вправе использовать цифровые документы обратившихся лиц.
Пенсионные выплаты назначаются со дня обращения.
ЕНПФ переводит пенсионные выплаты на банковский счет получателя, реквизиты которого указаны в заявлении.
При этом оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, осуществляется за счет собственных средств ЕНПФ.
Основанием для прекращения пенсионных выплат из ЕНПФ получателю является получение сведений из информационных систем государственных органов и (или) ЕНПФ о его смерти, недействительности всех документов, удостоверяющих личность гражданина РК, либо вида на жительство иностранца в РК, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом РК, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК, либо аннулированием разрешения на постоянное проживание в РК, либо в связи с утратой гражданства РК, выходом из гражданства РК, либо лишением гражданства РК.
Как определяют размер пенсионных выплат за счет ОПВР
Для расчета размера пенсионных выплат за счет ОПВР используются следующие параметры:
- фактор текущей стоимости;
- коэффициент баланса;
- смягченный коэффициент баланса.
Размер пенсионных выплат ежегодно увеличивается в соответствии с утвержденной на соответствующий год ставкой индексации пенсионных выплат:
- при отсутствии необходимости процесса балансирования;
- скорректированной с учетом смягченного коэффициента баланса при активации процесса балансирования.
Постановление введено в действие с 1 января 2024 года.
Мы рассказывали, что обязательные пенсионные взносы работодателей поэтапно внедрили в Казахстане с 1 января 2024 года. Работодатели выплачивают пенсионные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в этом году до 5% к 2028 году.
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