Сколько получают министры в Казахстане

В кулуарах Сената Парламента РК министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о зарплатах министров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минфина, размеры заработных плат министров зависят от стажа и квалификации.

"Все зависит от стажа, квалификации. Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально. Максимально все зависит от стажа и доходит до 1,5 – 1,7 млн тенге". Ерулан Жамаубаев

Также его спросили о том, сколько зарабатывает премьер-министр.

По поводу главы Кабмина министр финансов ответил, что если Алихан Смаилов разрешит, то в следующий раз он озвучит сумму.