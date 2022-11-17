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Сколько получают министры в Казахстане

Казахстан чиновники зарплаты Фото: Zakon.kz.
В кулуарах Сената Парламента РК министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о зарплатах министров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минфина, размеры заработных плат министров зависят от стажа и квалификации.

"Все зависит от стажа, квалификации. Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально. Максимально все зависит от стажа и доходит до 1,5 – 1,7 млн тенге".Ерулан Жамаубаев

Также его спросили о том, сколько зарабатывает премьер-министр.

По поводу главы Кабмина министр финансов ответил, что если Алихан Смаилов разрешит, то в следующий раз он озвучит сумму.

"Если Алихан Асханович разрешит, я озвучу... Я сейчас не могу сказать точно".Ерулан Жамаубаев

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