Сколько получают министры в Казахстане
Фото: Zakon.kz.
В кулуарах Сената Парламента РК министр финансов – заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о зарплатах министров, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы Минфина, размеры заработных плат министров зависят от стажа и квалификации.
"Все зависит от стажа, квалификации. Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально. Максимально все зависит от стажа и доходит до 1,5 – 1,7 млн тенге".Ерулан Жамаубаев
Также его спросили о том, сколько зарабатывает премьер-министр.
По поводу главы Кабмина министр финансов ответил, что если Алихан Смаилов разрешит, то в следующий раз он озвучит сумму.
"Если Алихан Асханович разрешит, я озвучу... Я сейчас не могу сказать точно".Ерулан Жамаубаев
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