Жозеп Боррель высказался о возможном влиянии антироссийских санкций на Казахстан

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о возможном влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана, пояснив, что "санкции против России не направлены ни на кого другого", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жозеп Боррелль прибыл в Казахстан с официальным визитом.

17 ноября он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В связи с этим журналисты поинтересовались, обсуждали ли стороны гарантии того, что антироссийские санкции не затронут экономику Казахстана.

"Санкции против России специально направлены, чтобы ослабить потенциал финансирования Россией войны, и они не направлены ни на кого другого. Они не направлены на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствуют действительности". Жозеп Боррель

Он добавил, что санкции также не должны влиять на логистические факторы.

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"Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые хотели бы решить очень аккуратно. Но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие последствия, мы будем искать пути их решения". Жозеп Боррель

По его словам, на встрече с Касым-Жомартом Токаевым также обсуждался вопрос текущей ситуации в Афганистане.

