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Отдых без границ: 4 самых бюджетных направления для путешествия

Топ 4 бюджетных отдыха за рубежом Фото: pixabay
Ведь правду говорят, что лучший подарок – эмоции. А что может быть ярче новых впечатлений от незабываемого путешествия? Казахстанцы всегда ищут недорогой и комфортный отдых за границей. Редакция Zakon.kz посчитала и подобрала самые недорогие туры, куда можно улететь уже сейчас.

Египет

Путешествие в Египет

Фото: pixabay

Сейчас самая оптимальная погода для отдыха в Египте – уже нет летнего зноя и еще достаточно тепло, ведь в декабре и январе даже на побережье Красного моря температура для нас, привыкших к теплу, может показаться прохладной. А пока можно и поплавать в море, и покататься по дюнам, и съездить на экскурсию, чтобы своими глазами увидеть пирамиды Хеопса. Семидневный тур в Египет по программе "Все включено" с проживанием в трехзвездочном отеле для двоих обойдется в сумму чуть больше 400 тыс. тенге. Но если вы привыкли путешествовать в одиночку, то тур будет дешевле наполовину.

Грузия

Отдыха в Грузии

Фото: pixabay

Еще одним бюджетным направлением у казахстанцев считается Грузия. Туда отправиться можно ближе к декабрьским праздникам. За несколько дней можно посетить практически все известные достопримечательности, насладится вином и отведать вкуснейшие хинкали. В последние годы Грузия пользуется особой популярностью. Пятидневный отдых на одного человека с проживанием в трехзвездочном отеле и с завтраком туристу обойдется в сумму чуть больше 130 тыс. тенге. Тур для двоих и на тех же условиях перевалит за 260 тыс. тенге. И такое путешествие казахстанцы считают весьма экономичным и даже выгодным.

Индия

Путешествие в Храм Тадж-Махал в Индии

Фото: pixabay

Низкие цены, незабываемо вкусная еда и вдобавок еще океан. Эти три составляющие, которым казахстанцы чаще всего отдают свое предпочтение при выборе путешествия. И все это Индия. Так, восьмидневное проживание в трехзвездочном отеле на двоих обойдется от 377 тыс. тенге. Можно подобрать и еще более бюджетный вариант, правда, такие условия подходят далеко не всем. Но тур, в который войдет перелет, трансфер и проживание без питания, будет стоить чуть больше 180 тыс. тенге.

ОАЭ

Зимний отдых в Дубае

Фото: pixabay

Выбирая Объединенные Арабские Эмираты, туристы отдают свое предпочтение климату, условиям проживания и культурной программе. Главным плюсом для отдыхающих остаются, конечно же, пляжи Персидского залива. Стоимость пятидневного тура на одного в Абу-Даби с проживанием в трехзвездочном отеле стартует от 150 тыс. тенге, путевка на двоих обойдется около 300 тыс. В эту сумму включены: перелет, трансфер до гостиницы, проживание и завтрак.

Если отказаться от услуг туристических агентств, то путешествие обойдется гораздо дешевле, поскольку вы самостоятельно выберете направление, класс отеля и количество дней проживания. На сэкономленные деньги можно посетить еще несколько достопримечательностей.

При этом стоит помнить, что со всеми возможными во время путешествия рисками вам придется разбираться самим.

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