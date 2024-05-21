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Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий

Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:01 Фото: pixabay
Отдых с детьми на море или за границей требует специальной подготовки. Zakon.kz подобрал маршруты для отдыха с детьми в Европе, где можно купаться, загорать и весело проводить время.

Сицилия: пляжи и парки развлечений

Май и первая половина лета – самое комфортное время для отдыха в Италии. Погода не жаркая, море теплое, а туристов еще не так много, как, например, в августе. Остров Сицилия – место, куда можно поехать на отдых всей семьей, взяв даже маленьких детей. Песчаные пляжи, парки развлечений, аквапарки и даже музеи обустроены для посетителей любого возраста.

Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:01

Фото: pixabay

Парк развлечений Etnaland

Один из самых крупных парков развлечений в Европе расположился у подножия вулкана Этна. Здесь представлены все популярные среди туристов виды досуга: аквапарк с горками, бассейнами и "речками", парк динозавров, небольшой зоопарк и тематический парк с аттракционами. Еще с детьми можно прокатиться на канатной дороге протяженностью 1800 м и полюбоваться панорамными видами на вулкан и раскинувшиеся вокруг живописные просторы. Для комфорта посетителей повсюду можно встретить небольшие кафе и галатерии (кафетерии), где можно наскоро перекусить или сытно пообедать.

В тематическом парке представлены более 40 аттракционов, включающие экстремальные горки и бассейны. Они открыты для взрослых и детей ростом более 1 м 40 см. Это особенность подобных мест в Европе, не нужно предъявлять документы на ребенка, чтобы узнать его возраст, а доступ и стоимость билета определяется ростом. Для малышей тоже имеются свои развлечения.

Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:01

Фото: pixabay

Музей игрушек Museo del Giocattolo в Катании

Итальянцы позаботились о досуге семей с детьми. Одно из популярных мест – Музей игрушек Museo del Giocattolo. Коллекция представлена несколькими сотнями экспонатов: кукол, кукольных домиков, игрушечной мебели, антикварных игрушечных машинок, мотоциклов и плющевыми зверушками.

Музей кукол-марионеток Museo e Teatro dei Pupi Fratelli Napoli

Еще одно место, популярное среди семей – Музей кукол-марионеток. Здесь можно увидеть коллекцию старинных крошечных кукол и даже посмотреть кукольное представление, которое разыгрывают для посетителей.

Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:01

Фото: pixabay

Пляж Stabilimento Balneare Le Capannine в Катании

Остров Сицилия окружен водами Средиземного моря, и протяженность пляжей здесь сложно подсчитать. Для отдыха с детьми лучше выбирать песчаные пляжи, и Stabilimento Balneare Le Capannine – одно из таких мест. Пляж расположен неподалеку от аэропорта, что не мешает комфортному отдыху. Тем более, что с берега открывается роскошный вид на вулкан Этна. Пляж обустроен всем необходимым для комфортного времяпровождения, здесь есть шезлонги, кабинки для переодевания, душ, а также кафе и рестораны.

Аквапарки Сицилии

На острове расположены более десятка аквапарков. Наиболее популярные из них, помимо Etnaland, это Monreale – находится в нескольких километрах от Палермо, Acqua Verde в Чефалу, Europark Roccella в Сан Катальдо, Parco Acquatico Conte в Соммантино. В каждом из них представлены более десятка водных аттракционов и развлечений, обустроены площадки для отдыха и, конечно, кафе и рестораны.

Существуют и отличия, например, Acqua Verde в Чефалу специализируется на семейном отдыхе, здесь, помимо водных аттракционов, разбита специальная детская зона, где работают аниматоры и устраиваются представления и развлечения для малышей. Хотя стандартный набор водных забав, где можно побарахтаться с маленькими детьми, имеется в каждом аквапарке.

Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:01

Фото: pixabay

Аквапарки Europark Roccella и Parco Acquatico Conte имеют свое отличие от коллег – здесь предлагается обучение танцам и площадки для спортивных игр.

Палермо: заповедник, планетарий и парк динозавров

В столице острова – Палермо имеется немало мест, которые можно посетить с детьми. Заповедник Parco d’Orleans (Орлеанский парк) занимает часть роскошной виллы, где находится резиденция президента Сицилии. В естественных вольерах проживают сотни птиц: фламинго, страусы, пеликаны, попугаи и т. д. Планетарий INAF Palermo Astronomical Observatory будет интересен детям возможностью разглядывать через телескопы звезды. В зоологическом музее представлена обширная коллекция экспонатов редких птиц, рыб и зверей, а также динозавров.

Модика: Дом бабочек и Шоколадная фабрика

Один из старейших и красивейших городков Сицилии будет интересно посетить из-за достопримечательностей. Домашняя фабрика шоколада, где его производят вручную по старинной технологии. Музей шоколада, который находится в местном Дворце культуры. И Дом бабочек, где красавицы-бабочки в своем многообразии счастливо порхают вокруг посетителей.

Афины: уроки истории на открытом воздухе

Другая часть юга Европы – Греция. В Афинах, помимо Акрополя, и других памятников истории Древней Греции, расположилось немало мест, которые будут интересны детям.

Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:01

Фото: pixabay

Национальный сад Греции

Прекрасное место для неспешной прогулки в тени деревьев в полуденный зной. Место славится своими растениями, первые из которых были высажены еще в середине XIX века. Сад расположился на территории порядка 15 гектаров, так что за день его не обойти. Помимо роскошных цветников и ландшафтов, здесь можно увидеть античные руины и сохранившиеся образцы древней мозаики. Прекрасная локация для фотосессии.

Смена караула у Парламента

Парламент находится по соседству с Национальным садом, что очень удобно при планировании маршрута. Туристов привлекает сюда необычное представление – смена караула президентской гвардии. Греческая военная форма отличается от большинства стран, имеются отличия и в строевом шаге, поэтому зрелище весьма увлекательное и собирает множество зрителей.

Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:01

Фото: pixabay

Парк развлечений Allou Fun Park

Развлекательный парк находится в семи километрах от Афин. Это самый большой парк в Греции, где сосредоточены несколько десятков аттракционов на разный возраст. Разделен на две части – для детей от трех лет до 12 и для детей старше 12 лет и взрослых. Подбор аттракционов соответствует возрасту посетителей. Одно из самых популярных развлечений – 40-метровое колесо обозрения.

Планетарий

Греческий планетарий считается одним из крупнейших в мире, диаметр купола со звездным небом составляет 25 метров. Зал на 280 мест с наклонными сидениями оснащен специальным оборудованием, позволяющим совершить виртуальное путешествие к звездам.

Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:01

Фото: pixabay

Зоопарк Attica Zoo Park

Частный зоопарк занимает территорию порядка 20 гектаров. В Аттико представлена большая коллекция птиц из разных частей света, рептилии,  млекопитающие (медведи, лисы, дикие кошки и т.д.) и представители африканской саваны (обезьяны, львы, жирафы и т. д.). Помимо этого, здесь работает дельфинарий. В зоосаде также оборудованы места для пикников, где можно уютно расположиться и пообедать. Работают кафе и рестораны.

Музеи Афин

В центре города располагаются несколько музеев, которые можно посетить вместе с детьми. Это Византийский музей, Музей кикладического искусства и Музей греческой культуры им. Бенаки.

Отдых с детьми: лучшие места для семейных путешествий, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 15:01

Фото: pixabay

Среди мест, считающихся обязательными для посещения туристами, Государственный археологический музей Афин. В нем представлены экспонаты, рассказывающие всю историю Греции. Конечно, целесообразность посещения этих мест определяет возраст детей. Но имеются два места, подходящие для младших возрастов и школьников. Это Музей игрушек, он располагается в морском районе Афин – Флизвосе, и Музей естественной истории в районе Кифисья.

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