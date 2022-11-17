Диетолог рассказала, сколько пельменей можно съесть без вреда для фигуры

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала оптимальное количество пельменей, которое можно съесть за один раз и при этом не располнеть, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, пельмени – это калорийное блюдо за счет большого количества муки. К размеру порции нужно подходить аккуратно, пишет Life.ru.

"Без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей в зависимости от их размера. У них достаточно высокая калорийность за счет муки и мяса. В этой порции будет 300–380 килокалорий", – отметила эксперт.

При этом не нужно добавлять в блюдо сметану или майонез, это повышает калорийность.

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