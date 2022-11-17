Казахстанская пара завоевала "бронзу" ЧМ-2022 по спортивным танцам

В Португалии прошел Чемпионат мира – 2022 по спортивным танцам, на котором казахстанский дуэт Тамара Беленькая и Даниил Кузнецов завоевали бронзовые медали в возрастной категории "Юниоры-2" в программе 10 танцев (двоеборье), сообщает Zakon.kz.

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В финальной части мирового первенства приняли участие 30 пар. Каждую страну имела право представить только одна лучшая пара, которая специально отбиралась для участия в этом турнире.

Фото: Instagram/top_dance_almaty

И в этом жестком отборе казахстанские танцоры показали все свое мастерство, сделали огромный прорыв и подняли наш флаг на третью ступень пьедестала почета среди самых лучших дуэтов мира. Чемпионами стали представители Латвии, на второй строчке – танцоры Румынии.

Фото: Instagram/top_dance_almaty

Танцевальный дуэт Даниил Кузнецов и Тамара Беленькая ранее выиграл международный турнир Helsinki Grand Prix 2022 в Финляндии. Там они стали лучшими в категории "Юниоры-2", открытый класс европейская и латиноамериканская программы.