Как регионы готовятся к выборам: одни поют и жарят баурсаки, другие играют в "День голосования"

Корреспонденты Zakon.kz посетили избирательные участки в своих городах. Выяснилось, что в регионах активно готовятся к выборам и уже почти все готово.

Осталось нанести последние штрихи: пожарить баурсаки, разучить песни, провести совещания и отработать нестандартные ситуации в "День голосования".

Карагандинская область: главное – практика

В регионе насчитывается 642 избирательных участка. Из них 609 участков открытого типа и 33 – закрытого. Эти участки находятся в больницах, в следственных изоляторах и колониях.

Фото: Zakon.kz

По информации председателя областной избирательной комиссии Кайрата Нуркенова, на всех участках сейчас идет активная работа. Члены избиркомов прошли обучение и тестирование и были сертифицированы. 16 ноября в Караганде прошел семинар-совещание для членов комиссий.

"В первой части семинара-совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся непосредственно самого избирательного процесса. Во второй части в деловой игре была смоделирована ситуация "День голосования". Участники процесса показали, как будет организован процесс голосования на участках", – сказал Кайрат Нуркенов, председатель областной избирательной комиссии.

Проголосовать на внеочередных выборах 20 ноября смогут 770 тыс. жителей Карагандинской области. Из них впервые голосующих – 6890 и 1841 – кому за 90 лет.

На избирательных участках также созданы все необходимые условия для граждан с ограниченными возможностями, размещены тактильные таблички. Также оборудованы специальные уголки и кабины. В день выборов организуют дежурство специалистов жестового языка. Приехать на место голосования можно будет также на инватакси.

Члены избирательной комиссии также рассказывают жителям области, как проверить себя в списках избирателей. Сделать это можно несколькими способами: самостоятельно в интернете или обратившись в Единую диспетчерскую службу Senim109. Она работает по Караганде и области. Действует и специальный сайт sailau09.kz, где каждый пользователь через ИИН или номер удостоверения личности может найти свой участок.

Петропавловск готовится к выборам с размахом

В Северо-Казахстанской области работают 655 избирательных комиссий. Здесь заявляют о полной готовности к выборам. В списки избирателей включены 385 672 жителя региона.

Все члены комиссий прошли обучение и сдали тестирование на знание законодательства. Для того, чтобы повысить качество работы, проведены практические занятия, где отработаны нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в день голосования.

Фото: Zakon.kz

"Мы провели деловую игру "День голосования" на избирательном участке. В рамках этой игры были продемонстрированы всевозможные кейсы, которые могут произойти на избирательном участке. Разъяснения по всем нестандартным ситуациям даны в нормативно-правовой базе, мы закрепили теоретические знания практикой. Обучение в формате деловых игр – это прекрасная возможность членам избирательных комиссий отработать процесс до мелочей", – говорит Сергей Могунов, заместитель председателя избирательной комиссии Петропавловска.

Отработан и механизм голосования для лиц, которые не имеют прописки. Сотрудники ЦОНа помогут оформить ее прямо на избирательном участке.

"В день выборов на 147 избирательных участках области будет функционировать сервис по проверке регистрации граждан, а на пяти участках Петропавловска будет организована работа мобильных ЦОНов, организующих прописку лиц, не имеющих какой-либо регистрации на территории РК", – говорит Аскар Сакипкереев, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии.

Подавляющее большинство избирательных участков в регионе – 428 – расположены в объектах образования. Все они работают, не мешая учебному процессу, подчеркивают в областной избирательной комиссии. Поэтому в школах и колледжах кабинки для голосования, урны и прочая выборная атрибутика появятся только накануне самого дня голосования.

Фото: Zakon.kz

В день выборов в аулах и городах СКО предусмотрены и культурные мероприятия. К примеру, в ауле Бесколь – райцентре Кызылжарского района СКО – на главной площади планируется концерт с участием хора местных старейшин.

"Наш хор "Бесколь нуры" организован в 2009 году, сейчас у нас 20 участников, от 66 лет и старше. Поем казахские народные песни, передаем традиции молодым. Я благодарна нашим участникам за то, что они идут, поют, несмотря на возраст. У нас в ауле выборы – это народный праздник, такая традиция. Большая честь выступить в такой день перед земляками", – рассказала Карлыгаш Жумагалиева, участница хора "Бесколь нуры".

528 избирательных участков будут работать в Павлодарской области

Голосование будет проходить на 528 избирательных участках, из них 138 расположены в Павлодаре, 65 – в Экибастузе, 40 – в Аксу, 285 участков находятся в районах.

По словам председателя областной избирательной комиссии Гульнар Аманжоловой, с 4 ноября жителям региона представлены списки избирателей для ознакомления.

"Каждый гражданин при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать отсутствие себя в перечне, как и допущенные в списке неточности в данных об избирателе", – сообщила Гульнар Аманжолова.

Наряду с этим, участковые комиссии начали прием заявлений о голосовании на дому и выдают открепительные удостоверения на право голосования по месту нахождения избирателя. Выдача открепительных удостоверений прекратится 19 ноября в 18:00 по местному времени.

Для регистрации граждан без регистрации в день голосования на шести избирательных участках области будет организована работа мобильных ЦОНов.

Создаются и условия для голосования лиц с инвалидностью. Как сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Альмира Дисюпова, всего по области более 3,3 тыс. избирателей с инвалидностью, из которых 916 передвигаются в колясках, 1581 инвалид с нарушением зрения и 795 инвалидов с нарушением слуха.

"Все избирательные участки региона расположены на первых этажах зданий. Избирательные урны размещены на доступном уровне для тайного голосования лиц с инвалидностью, пользующихся кресло-колясками. Для них в 488 участках организованы специальные уголки, в 522 участках – оборудованные кабины, планируется привлечь пять сурдопереводчиков", – рассказала Альмира Дисюпова.

Для лиц с инвалидностью по слуху и зрению на каждом участке будут предусмотрены уголки, оснащенные компьютерами диагональю 54 сантиметра, наушниками, лупами с шестикратным увеличением, трафаретами со шрифтом Брайля. Предусмотрена и доставка инвалидов к избирательным участкам на 18 машинах инватакси. К неспособным посетить избирательные участки будут организованы выездные комиссии с переносной урной для голосования.

В Туркестанской области ожидают более 70% выборщиков

По всем районам Туркестанской области зарегистрировано 1 163 860 избирателей. Открыты 919 избирательных участков и 26 участков ограниченного типа, с ограниченным доступом – это зоны, следственные изоляторы, войсковые части, лечебные заведения. Так же, как и на других избирательных участках, там уже работают избирательные комиссии, состоящие из пяти человек, и только в Сарыагаше в комиссии работают семь человек.

Фото: Zakon.kz

"Все более 900 участков полностью готовы к выборам, обеспечены информационными плакатами, наглядной агитацией, всеми необходимыми памятками, кабинками, урнами. Работа избиркома началась задолго до проведения выборов. Кандидатам в президенты предоставлялись положенные по закону места для проведения агитации и встреч с избирателями, вся необходимая информация выложена на сайте избиркома. Сейчас стало заметно проще работать – любые изменения, информация выкладывается на сайт избиркома, откуда все берут необходимое", – рассказала секретарь областной избирательной комиссии Туркестанской области Сагумбекова Ольга Вахитовна.

В области традиционно ожидают высокой активности сельских избирателей, в городах активность выборщиков значительно меньше. На вопрос о процентах выборщиков, кто примет участие в кампании, секретарь избиркома ответила, что за 70%.

"80% – это более вероятно, потому что оповещение идет очень хорошее – и радиостанции транслируют информацию. По области работает семь телекомпаний, и все выпускают информационные материалы", – пояснила Ольга Вахитовна.

В этом году участки с ограниченным доступом будут работать так же, как и обычные: с 7 утра до 8 вечера. По обыкновению, избирательную кампанию в таких участках завершают много раньше назначенного времени, но для того, чтобы ни СМИ, ни блогеры, ни доверенные лица не поднимали ажиотаж, принято решение, что все участки будут работать с 7 до 8 вечера.

Более 8 тыс. нефтяников проголосуют на вахте в Мангистау

Для них в вахтовых поселках нефтедобывающих компаний откроют шесть избирательных участков. Те, кто будут находиться на вахте в день выборов президента, уже внесены в список избирателей района, в котором расположены месторождения. На дальние пограничные заставы отправят урны, а вот те, кто по долгу службы несут дежурство на кораблях, 20 ноября сойдут на берег, чтобы отдать свой голос.

Для тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти на избирательные участки, будет организовано инватакси. Всего в области зарегистрировано 7906 человек с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Для лиц с особыми потребностями избирательные участки оборудованы специальными кабинами для беспрепятственного голосования.

Сейчас в области действуют одна областная, две городские и пять районных избирательных комиссий, которые обеспечивают организацию и проведение выборов. Всего будет задействовано 1765 членов комиссий. Количество избирателей в области составляет 411 103 человека.

"Избирательные бюллетени с резервом 1% от общего числа избирателей области приняты и опечатаны. Переданы на охрану органов внутренних дел 415 213 бюллетеней. Они будут доставлены в участковые избирательные комиссии не ранее чем за три дня и не менее чем за один день до выборов", – рассказал Елубай Абилов, председатель мангистауской областной избирательной комиссии.

Во всех акиматах городов и районов сейчас действует call-центр, а на каждом участке будут работать по два сервисных центра для помощи избирателям в поисках участка. Кроме того, для временной регистрации на пяти избирательных участках будут работать сотрудники ЦОНов.

В Атырауской области выбор главы государства сделают больше 400 тыс. человек

В числе избирателей 409 949 человек, и из них 12 956 избирателей из других регионов Казахстана, включенных в список по своим заявлениям.

В Прикаспии действуют 270 избирательных комиссий – девять территориальных, 261 участковая, в которых работают 1966 членов комиссий.

"Из 261 избирательного участка – 11 закрытые, в их числе объекты здравоохранения, воинская часть, изолятор временного содержания. 1306 членов комиссии избрали по предложениям политических партий, 660 – от общественных объединений. Все посетили обучающие семинары", – рассказал Азамат Айманакумов, председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии.

Участковые избирательные комиссии оповещали избирателей о времени и месте голосования, а также выдавали открепительные удостоверения на право голосования. Такая работа в Прикаспии еще продолжается и завершится до 18:00 19 ноября 2022 года, открепительные удостоверения пока получили 336 избирателей.

Фото: Zakon.kz

На подъездах многоэтажных домов размещены памятки о выборах 20 ноября, где указано место, куда надо прийти, и телефон, если возникнет вопрос. Избирательные комиссии полностью обеспечены материально-техническим оборудованием. В городах и поселках Прикаспия загодя позаботились об информационных билбордах, вывесили их 146, и в 270 зданиях, где расположены избирательные участки, разместили 538 баннеров. Ведутся последние приготовления для создания условий голосования атыраусцам с ограниченными возможностями. Пока подано 216 заявлений о необходимости голосования дома.

Для размещения агитационных печатных материалов всем кандидатам выделили 144 места и оборудовали стендами, щитами, тумбами.

В настоящее время в Атырауской области зарегистрировано 782 доверенных представителя кандидатов в президенты Республики Казахстан. Кроме того, в регионе в миссии по наблюдению за выборами участвуют два долгосрочных международных наблюдателя ОБСЕ – Кристиан Шварц и Томас Хуг.

Костанай: списки и все необходимое – на участках

В Костанайской области открыто 745 избирательных участков, с членами избирательных комиссий провели тренинги, а все списки избирателей уже на местах.

Фото: Zakon.kz

В школе №122 Костаная на участке 859 возле дверей поставили антисептик, недалеко от него находится огнетушитель. На стене информация о каждом кандидате, с другой стороны установили информационный стенд, где разместили плакаты с выдержками из закона о выборах на двух языках, пример бюллетеня, а также список членов избирательного участка с фамилиями и даже номерами сотовых телефонов.

В небольшом помещении компактно разместили пять кабинок для голосования, одна из которых для инвалидов. Недалеко от стола для членов избирательной комиссии установили скамейку для наблюдателей. Возле стола председателя комиссии уже стоят три прозрачные урны.

Фото: Zakon.kz

Избирательный участок №857 в новом микрорайоне Костаная находится в здании "Жастар Сарайы". Синие таблички с указанием номера участка и гербом, размещенные на колонах, были видны издалека. В самом здании, сразу слева у дверей, размещены информационные стенды.

"Кроме постоянных участков, в день выборов будут действовать временные пункты для голосования в больницах и в закрытых заведениях. Участки были открыты 4 ноября. Мы проверили, есть ли все необходимое для организации голосования избирателей в день выборов. Провели тренинги с членами избирательных комиссий, отработали практические действия. Обучение прошли и члены участковых комиссий, их обучали специалисты территориальных избирательных комиссий", – рассказал председатель областной избирательной комиссии Александр Малашко.

Списки избирателей формировали акиматы, они находятся на участках и любой костанаец может уже сейчас узнать, есть ли он в списках.

В Приаралье свыше 1 тыс. человек проголосуют дома

Всего по области открыто 373 избирательных участка, из них 120 в Кызылорде. Подготовка идет полным ходом, заверили в ЦИКе.

Фото: Zakon.kz

По данным региональной избирательной комиссии, в Кызылординской области насчитывается 482 934 избирателя, в их числе больше 1 тыс. человек – люди с ограниченными возможностями, или ухаживают дома за родными, или живут в труднодоступных населенных пунктах. Выездные избирательные комиссии наготове. К 16 ноября 509 человек оформили открепительные документы. До 20 ноября их число может вырасти.

В регионе работает 1210 доверенных лиц от шести кандидатов в президенты. Из числа долгосрочных наблюдателей представлены представители ОБСЕ.

Как рассказал председатель комиссии избирательного участка №203 города Кызылорды Кайрат Нурумбетов, подготовка к внеочередным президентским выборам проходит спокойно, имеется все необходимое оснащение.

"На моем участке зарегистрировано 1938 человек. Пока никто не взял открепительные документы. Впервые будут голосовать, кому исполнилось 18 лет, 263 человека. Среди пожилых избирателей есть мужчина и женщина в возрасте 83 лет. В целом, на участке проживает много пожилых людей в возрасте старше 75 лет. В день выборов, 20 ноября, свой день рождения отметят четыре избирателя", – рассказал Кайрат Нурумбетов.

Данный участок расположен в педагогическом колледже. Голосовать избиратели будут в холле учебного заведения. Кабинки для голосования уже собрали. Пока их поставили в коридоре, чтобы не мешать студентам.

Председатель комиссии избирательного участка №204 Нур Менликулов рассказал, что у них зарегистрировано 1177 избирателей, включая около 200 человек, которые впервые примут участие в голосовании.

"Это студенты, живущие в общежитиях агротехнического и музыкального колледжей. Количество пожилых людей старше 75 лет пока неизвестно. Данные уточняются. Но свою территорию я знаю. Давно работаю с членами избирательного участка. Среди избирателей есть две пожилые женщины, они всегда ходят на выборы, звонят нам, чтобы сказать, что придут. Есть постоянный избиратель – аксакал кореец. Он по утрам бегает по Арбату. Во время выборов он до 7 утра приходит на участок, голосует и дальше бежит", – говорит Нур Менликулов, председатель комиссии избирательного участка №204 Кызылорды.

Он также отметил, что тем, кто пришел самым первым на участок, кому только исполнилось 18 лет, и он впервые голосует, а также самому пожилому избирателю – подготовили подарки.

Фото: Zakon.kz

Как и везде, здесь установят четыре кабинки, включая одну для маломобильных категорий населения. На этом участке зарегистрировано пять человек с ограниченными возможностями.

На избирательном участке №205 – 2141 избиратель. По словам председателя комиссии этого участка Жулдыз Смаиловой, в настоящее время уточняются данные по людям, которым исполнится 18 лет. Пока насчитывается 10 человек.

"Пожилых избирателей на участке насчитывается 10%, еще пять человек с ограниченными возможностями. На дому будут голосовать примерно 7-10 человек. На сегодня открепительных не было", – говорит Жулдыз Смаилова.

По ее словам, основной поток избирателей проходит между 14:00 и 15:00 дня. Но есть и те, кто специально приходит с самого утра, чтобы получить подарки.

Жамбылская область: к выборам готовы…

О том, что в стране идет выборная кампания, жителям Тараза напоминают указатели избирательных участков, листовки на дверях подъездов многоэтажек, информация о кандидатах на специальных информационных щитах.

Фото: Zakon.kz

"Да, я знаю, что у нас 20 ноября состоятся выборы президента страны. Об этом постоянно говорят по телевизору. К нам приходили из избирательной комиссии, принесли приглашение на выборы. Конечно, я пойду голосовать, так как являюсь гражданкой Казахстана и должна принимать участие в политической жизни страны. Все мои знакомые тоже не проигнорируют это событие", – говорит жительница микрорайона Мынбулак Галина Черевко.

По информации председателя областной территориальной избирательной комиссии Сергали Айдапкелова, в Жамбылской области 716 610 избирателей. В день выборов в регионе откроются 493 избирательных участка. Из них 21 относится к категории закрытых – они расположены в больницах, военных частях, учреждениях пенитенциарной системы.

Фото: Zakon.kz

Каждый избирательный участок оснащен телефонной связью, имеет доступ к интернету. Также установлены камеры видеонаблюдения, есть резервные источники электроэнергии.

Для размещения агитационных печатных материалов кандидатов в президенты в Таразе и районных населенных пунктах определено 307 специальных точек.

Председатель избирательной комиссии Тараза Арын Аскарбеков рассказал, что на территории областного центра располагается 125 избирательных участков, в том числе 18 закрытых. В зданиях школ расположены 86 участков, остальные находятся в учреждениях культуры (клубах и библиотеках).

Всего в процессе подготовки и проведения выборной кампании в Таразе задействовано 1165 членов участковых и семь членов городских избирательных комиссий. Все прошли обучение на специальных семинарах и тренингах, получили необходимые знания.

В городской базе данных зарегистрировано 255 430 избирателей. С 4 по 18 ноября в городе проводятся мероприятия по оповещению избирателей о месте и времени проведения голосования. К этой работе, помимо членов избирательных комиссий, привлечены волонтеры из числа студентов вузов и колледжей.

Каждый избирательный участок оснащен кабинками для голосования, в том числе одна – для людей с ограниченными способностями – компьютер, с помощью которого могут заполнить бюллетени инвалиды по зрению; столы, за которыми будут сидеть члены избирательной комиссии и наблюдатели. В зале есть стенды с информацией о кандидатах и другими полезными материалами.

Что касается установки санитайзеров и наличия приборов для измерения температуры у избирателей, то руководство Таразского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля считает это нецелесообразным. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.

Директор городской средней школы №5 и по совместительству председатель избирательного участка №35 Эльмира Койлыбаева говорит, что участок уже практически готов к выборам. На этом участке в день выборов должны проголосовать 2613 человек, проживающих в границах избирательного округа.

Все готово и на избирательном участке №165, расположенном в клубе села Шайкорык Жамбылского сельского округа Жамбылского района. Как рассказала председатель избирательного участка и заведующая клубом Гульнур Абжалбек, на этом участке будут голосовать жители сел Шайкорык, Капал и Коныртобе.

"Конечно, нам на время пришлось в клубе отменить все культурные мероприятия и репетиции наших творческих коллективов. Но ради такого важного политического события, как выборы, можно потерпеть", – говорит Гульнур Абжалбек.

Она также отметила, что с явкой проблем здесь не ожидается. Жители округа всегда отличались высокой гражданской ответственностью.

Абайская область: готовность номер один

417 801 избиратель в Абайской области имеет право прийти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата в президенты Казахстана в день выборов – 20 ноября.

Область образовалась лишь пять месяцев назад, но избирательные комиссии к выборам здесь готовы. С 30 октября на территории области работают 486 избирательных комиссий, из которых одна областная, 10 – городских и районных и 475 – участковых избирательных комиссий.

Фото: Zakon.kz

"448 участков расположены в государственных учреждениях, из них 106 – в социальных объектах и больницах, еще 27 участковых избирательных комиссий расположены в частном секторе. 36 участков являются закрытыми. Это 10 участков, работающих на территории воинских частей, 16 – в учреждениях здравоохранения, семь – в следственных изоляторах, два – на отгонных участках и один – в доме престарелых. На 125 участках с численностью избирателей более 1500 человек будет работать сервис по проверке регистрации граждан, на пяти участках организована работа мобильных ЦОНов", – председатель территориальной избирательной комиссии области Наталия Фесенко.

По ее словам, на 486 участках задействованы 3290 человек. 77 специалистов заняты работой в территориальных комиссиях в городах, районах и, в целом, Абайской области. В большинстве своем это педагоги – 40%, сотрудники коммерческих структур и предприятий города и области – 10%, медицинские работники – 5%. Остальные представляют собой группы безработных граждан – 481 человек, пенсионеров – 171 человек, студентов – 15 человек и других структур – 828 человек.

По информации управления социальной защиты области, созданы все условия, чтобы на участки смогли прийти и проголосовать избиратели с инвалидностью. На 434 участках имеют пандусы, на 384 – тактильные показатели на входе в здание. Кроме того, здания и участки оборудованы кнопками вызова для граждан с ограниченными возможностями, установлены тактильные таблички на языке Брайля, а также светоотражающие желтые полосы. Для людей с инвалидностью в Семее и некоторых районных центрах будет организована работа службы инватакси. В остальных населенных пунктах организуют доставку избирательной урны на дом.

Параллельно идет процесс обучения недавно назначенных членов избирательных комиссий. В семинаре-совещании приняли участие 480 человек. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий, представители предвыборных штабов кандидатов, СМИ, уполномоченных государственных органов, а также ряда международных организаций практиковали разные нестандартные ситуации.

Фото: Zakon.kz

Семинар прошел в виде деловой игры, где были предложены разные жизненные ситуации, которые время от времени возникают на любом избирательном участке. Например, на дом привезли избирательную урну, а пенсионер наотрез отказывается запустить в дом всех членов комиссии и наблюдателей, хотя именно так и должно быть, согласно прописанным процедурам и правилам.

В театре Уральска подготовились к выборам заранее, а на некоторых избирательных участках в ЗКО еще готовятся

Фото: Zakon.kz

В Уральске для голосования в день выборов подготовят 109 избирательных участков. Как правило, это государственные учреждения: школы, колледжи, театры. Образовательные учреждения города будут устанавливать кабинки для голосования за день до голосования – 19 ноября, когда окончится учебная неделя.

Но в городе уже есть те, кто подготовился заранее, одним из них является театр имени А.Н. Островского, расположенный в самом центре города. На здании уже вывешен номер избирательного участка №447, а при входе в театр установлен стенд с информацией о кандидатах. В одном из широких коридоров уже стоят кабинки для голосования.

Фото: Zakon.kz

По словам члена избирательной комиссии Койсын Нурпеисовой, по адресам жителей, закрепленных за их участком, уже разнесли приглашения, записали тех, к кому в день голосования члены избирательной комиссии поедут домой, большинство из них – пожилые люди старше 70 лет, которым тяжело будет дойти до избирательного участка.

"Кабинки в день голосования будут стоять в центре зала, чтобы их видели все: и члены комиссии, и наблюдатели. Внутри кабинок будут ручки и даже увеличительные стекла, чтобы те, у кого плохое зрение, могли ими воспользоваться. Вот сейф, в нем будут храниться бюллетени, урна будет стоять в центре зала. Наблюдатели будут сидеть напротив избирательной комиссии. У нас все готово. Все оборудовано. Ждем дня выборов", – рассказала Койсын Нурпеисова.

Председатель избирательной комиссии в Западно-Казахстанской области Гайса Капаков сообщил, что многие учреждения еще не оборудовали избирательные участки, потому что во многих школах и колледжах идут занятия.

"В конце недели все избирательные участки будут готовы. Всего в голосовании в ЗКО примут участие 442 тыс. 903 человека", – сказал Гайса Капаков.

По словам руководителя областной ЦИК, в области 505 избирательных участков, из низ 14 закрытых – это больницы и следственные изоляторы. В самом городе Уральске – 109 избирательных участков.

"Все члены избирательных комиссий прошли обучение, затем сдали тестирование, чтобы не допускать ошибок во время голосования. Мы им говорим: "Все делайте максимально открыто". При подсчете голосов каждый бюллетень показывайте, чтобы все видели, за кого отдан голос на бюллетене, посадите наблюдателей так, чтобы они видели весь процесс. Когда приходят люди, внимательно смотрите на их документы, и чтобы люди ставили подпись при получении бюллетеня как в удостоверении или в паспорте, чтобы потом не было разговоров, что якобы вместо человека расписался другой человек", – рассказал Гайса Капаков, председатель ЦИК по ЗКО.

В общественном объединении "Жария", которое занимается обучением независимых наблюдателей, рассказали, что к предстоящим выборам президента к ним обратилось больше людей, чем обычно.

"Люди хотят сами проверить, честно ли у нас в Казахстане проводят выборы или нет – это их основная мотивация", – рассказал член ОО "Жария" Бекнур Сражанов.

Следить за ходом голосования в область приедут 16 наблюдателей от ОБСЕ, такого количества наблюдателей от международной организации в ЗКО еще не было. Всего в голосовании в Западно-Казахстанской области примут участие более 440 тыс. человек.

Авторы: Кирилл Александров, Сергей Павленко, Светлана Новак, Ева Гоцкая, Таисия Колевид, Нурбол Калиев, Владимир Долгушев, Инна Литвиненко, Екатерина Гуляева, Людмила Мельник, Талгат Умаров