Маск разрешит публиковать в Twitter длинные посты

В соцсети Twitter скоро появится возможность писать длинные посты. Об этом сообщил американский бизнесмен, владелец компании Илон Маск, передает Zakon.kz.

По его словам, функция будет внедрена в Twitter в ближайшее время.

Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого в компании произошел ряд изменений: Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде. Также бизнесмен обещал разблокировать страницы некоторых пользователей, которые стали недоступны из-за несогласия сотрудников компании с их высказываниями.

Маск также думает над тем, чтобы сделать соцсеть платной для большинства или всех пользователей. Такую возможность предприниматель обсуждал со своим советником Дэвидом Саксом.

Миллиардер Илон Маск 16 ноября в суде заявил, что не хочет быть генеральным директором Twitter или какой-либо другой компании.