Илон Маск не хочет быть генеральным директором Twitter

Миллиардер Илон Маск 16 ноября в суде заявил, что не хочет быть генеральным директором Twitter или какой-либо другой компании, сообщает Zakon.kz.

16 ноября в ходе судебного процесса, оспаривающего его гигантский компенсационный пакет в компании Tesla, Маск заявил, что не хочет быть генеральным директором какой-либо компании. Как упомянул миллиардер в суде, он планирует назначить другого человека генеральным директором Twitter, пишет TheVerge.

"Я рассчитываю сократить свое время работы в Twitter и со временем найти кого-нибудь другого для управления компанией", – сказал он.

Маск уже ранее сообщал инвесторам, что рассчитывает лишь временно исполнять обязанности генерального директора Twitter.

Маск возглавил компанию две недели назад и за это время успел уволить половину сотрудников, запустил и отменил несколько новых продуктов, а также проследил за уходом нескольких известных рекламодателей.

Судебный процесс, который начался 14 ноября, сосредоточен на том, правильно ли действовал совет директоров Tesla, когда утвердил пакет вознаграждения для Маска, который сейчас составляет около 52 млрд долларов. И не оказывал ли Маск неправомерного влияния на это решение.

Он объяснил, почему его раздражает звание генерального директора в его различных компаниях, отметив, что он не рассматривает свою роль как традиционного руководителя.

"В SpaceX я отвечаю за разработку ракет, а в Tesla – за технологии в автомобиле, которые делают его успешным. А генеральный директор часто рассматривается как некая роль, ориентированная на бизнес, но в действительности моя роль гораздо больше похожа на роль инженера, разрабатывающего технологии", – сказал он.

По словам Джеймса Мердока, бывшего члена совета директоров Tesla, Маск даже подумывает о том, чтобы в конечном итоге уйти с поста генерального директора Tesla.