Выборы 2022: председатели столичных избиркомов сообщают о готовности участков к голосованию

Участки для голосования в Астане практически готовы к проведению внеочередных президентских выборов, осталось дождаться доставки бюллетеней, об этом сообщают председатели участковых избирательных комиссий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На избирательных участках завершена подготовка к голосованию на внеочередных президентских выборах. Должным образом оформлен вход в пункты голосования, предусмотрены различные элементы безбарьерной среды и специальные кабинки для людей с инвалидностью.

Фото: Zakon.kz

Всего в столице 406 участков для голосования, из них 304 – открытые, 34 – закрытые, и еще 68 участков территориально отнесены к городу, но находятся в дипломатических представительствах Казахстана за рубежом. Открытые избирательные участки размещены в административных зданиях, средних и высших учебных заведениях и в школах.

Фото: Zakon.kz

Участок №378 расположен в холле Казахского университета технологии и бизнеса на левобережье. По словам председателя участковой избирательной комиссии Казахстана Идрисова, работа на участке началась еще с 20 октября.

"Члены комиссии дежурят на участке с 9:00 до 20:00. 4 ноября мы начали выдавать открепительные талоны тем, кого в день голосования не будет в городе. Также сейчас проводится обучение членов комиссии. Кроме того, мы получили предварительные списки избирателей, уточненные нам выдадут за три дня до выборов. По предварительным спискам у нас на участке числится 16 человек с инвалидностью, и мы проводим их подворовой обход, спрашиваем, есть ли возможность 20 ноября прибыть на участок или же нужна какая-то помощь. Также проводим актуализацию списков избирателей, действительно ли они относятся к нашему участку". Председатель избиркома участка № 378 Казахстан Идрисов

По его словам, на участке зарегистрировано более 3 тысяч избирателей. Также ожидается присутствие не менее 10 наблюдателей и группы представителей СМИ.

Фото: Zakon.kz

На избирательных участках размещены стенды, на которых находятся данные о кандидатах, важная для участников электорального процесса. Установлены кабинки для тайного голосования, предусмотрены места для членов избиркома, наблюдателей и журналистов.

"Можно сказать, что готовность участка – 90%. Все, что необходимо, установлено, телефон и интернет проведены, зал оформлен. Единственное, чего мы ждем, – это бюллетени". Председатель избиркома участка №86 Тогжан Бахриденова

На избирательном участке №86 зарегистрировано более 2,5 тыс. избирателей. Участок для голосования размещен в спортзале гимназии №5. По словам председателя избиркома, уроки физкультуры в школе временно не проводятся.

Фото: Zakon.kz

В столице больше всего избирательных участков в районе Есиль – 103. В Алматинском районе – 102, в Сарыаркинском – 84 и в районе Байконыр – 49 участков.

Отметим, выборы президента Казахстана пройдут в это воскресенье – 20 ноября. Избирательные участки по всей стране откроются в 7 утра по местному времени и завершат свою работу в 20:00.