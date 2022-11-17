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Алматинские полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков

Алматинские полицейские изъяли партию Фото: pxhere
Крупная партия синтетических наркотиков изъята из незаконного оборота полицией Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции задержали автомобиль Lexus. В ходе досмотра в багажнике были обнаружены 20 расфасованных свертков и два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом.

Общий вес изъятого у 35-летнего жителя Алматы составляет около 5 кг.

"Согласно проведенной экспертизе, общий вес изъятого зелья составляет 4,7 кг мефедрона. На данный момент мы устанавливаем канал поставки наркотиков в наш город и пути его реализации. По факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК". Начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев

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