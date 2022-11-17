Первая спортивная карта Казахстана стала доступна для всех

1ХBet совместно с одним из крупнейших банков презентовал уникальный продукт, призванный объединить всех людей, для которых спорт является неотъемлемой частью жизни, сообщает Zakon.kz.

Фото: 1XBET

Мероприятие прошло в арт-пространстве в южной столице. Гостями вечера стали партнеры и друзья главного спонсора спортивных эмоций. Среди гостей были замечены звездные спортсмены: самая привлекательная девушка-борец страны – Айгерим Абилкадирова и вратарь футзального "Кайрата" – Игита, также лучшие СМИ и блогеры Казахстана.

Фото: 1XBET

Фото: 1XBET

"1XCARD – это банковская карта на базе Visa, с помощью которой каждый любитель спорта будет чувствовать себя особенным! Для наших клиентов – активных болельщиков и любителей спорта, мы стараемся создавать максимально выгодные и, самое главное, качественные продукты", – отмечают в 1XBET.

Фото: 1XBET

В первой части мероприятия прошла официальная презентация карты. Директор по развитию бизнеса главного спонсора спортивных эмоций Акрам Идрисов рассказал о ее преимуществах.

Фото: 1XBET

"Обладатель 1XCARD получает гарантированный кешбэк от 5% на все спортивные категории. При посещении спортивных магазинов и фитнес-центров, а также покупке билетов на матчи любимых команд можно также получить приятные бонусы", – рассказал Акрам Идрисов.

Владельцам карты будет доступна:

широкая партнерская сеть с привлекательными скидками и кешбэками;

денежные переводы с карты на карту разных банков по всему Казахстану, не выходя из приложения 1XBET;

пропуск на все мероприятия под эгидой 1XBET.

Фото: 1XBET

Хедлайнером вечера выступила молодая певица Liili, которая благодаря своему хиту прославилась не только в Казахстане, но и за рубежом. Во второй части презентации гости насладились ее выступлением и приняли участие в розыгрыше ценных призов от организаторов мероприятия. Ведь в этот вечер главный спонсор спортивных эмоций разыграл подарки среди первых обладателей 1XCARD, которые открыли банковскую карту прямо на мероприятии.

Фото: 1XBET

Открыть карту можно онлайн в мобильном приложении 1XBET. В личном кабинете в подразделе SportCard также можно совершать денежные переводы, посмотреть свои реквизиты и проверить баланс. То есть, владелец 1XCARD может управлять ею, не выходя из приложения. Кстати, вместе с картой вы получите эксклюзивный сувенир от 1XBET и крутой стильный стикерпак.

Занимайтесь спортом, пользуйтесь первой спортивной картой и получайте удовольствие от результата вместе с главным спонсором спортивных эмоций – компанией 1XBET!

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