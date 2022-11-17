Акимат Актюбинской области и АО "ТНК "Казхром" заключили меморандум

Реализация нескольких масштабных проектов позволит свести к минимуму объем выбросов в окружающую среду. Стоимость проектов, запланированных на 2023-2027 годы, составит 85 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Ералы Тугжанов отметил важность нового соглашения.

"Меморандум направлен на исполнение поручения главы государства, который на личном контроле держит проблемы экологии в нашей стране. В ходе поездки Александра Машкевича в Актюбинскую область мы договорились принять конкретные меры по снижению антропогенного воздействия производственной деятельности АО "ТНК "Казхром" на окружающую среду. Конкретные сроки обозначены. Я уверен, что все инициативы положительно скажутся на экологической ситуации в целом". Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Так, в рамках взятых на себя обязательств компания проведет следующие виды мероприятий.

1. Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях профилактики профессиональных заболеваний у работников:

1.1. Снижение выбросов со степенью очистки не менее 99% твердых частиц путем модернизации газоочистных сооружений цеха №1 в соответствии с международными стандартами (срок исполнения – III квартал 2023 года).

1.2. Снижение выбросов со степенью очистки не менее 99% твердых частиц путем модернизации газоочистных сооружений цеха №2 в соответствии с международными стандартами (срок исполнения – III квартал 2023 года).

1.3. Полная утилизация ферросплавного газа плавильного цеха №4 путем строительства утилизационной станции (срок исполнения – ввод в эксплуатацию в 2025 году).

1.4. Озеленение санитарно-защитной зоны с учетом разработанного проекта не менее 100 тыс. саженцев (срок исполнения – до 2025 года).

1.5. Модернизация печей плавильного цеха №1 Актюбинского завода ферросплавов (срок исполнения – 2027 год).

2. 100%-ная переработка добываемой руды при производстве ферросплавов (срок исполнения – постоянно).

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Отметим, что глава региона ставит перед Евразийской группой серьезную задачу по переработке руды.

"Впервые в Казахстане крупнейшая компания идет на полную переработку добываемой руды при производстве ферросплавов. Это рост экономики страны, дополнительные рабочие места, возможности компании и страны. Хотел бы отдельно поблагодарить ERG за заинтересованность в реализации пунктов меморандума. Компания "Казхром" имеет большое влияние в нашем регионе. Не сомневаюсь, что остальные предприятия последуют за вашим примером", – поделился результатами переговоров с руководством ТОО "Евразийская группа" глава региона.

Подписание экологического меморандума с акиматом Актюбинской области свидетельствует о том, насколько для группы важна и актуальна тема повышения экологичности производства и социальной ответственности бизнеса, отметил председатель правления ТОО "Евразийская Группа" Серик Шахажанов, подписав документ.

"В целом, бюджет составляет 85 млрд тенге. В результате выполнения всех пунктов соглашения предприятия в Актюбинской области будут соответствовать лучшим мировым практикам по выбросам твердых веществ. Хочу добавить, что именно с данного региона началась реализация нашей стратегии по декарбонизации производства. В настоящее время ведется реализация проектов по строительству ветряной электростанции на 155 мВт с бюджетом 110 млрд тенге, в 2023 году запускаем фабрику по переработке отходов Донского ГОКа с бюджетом 50 млрд тенге", – отметил председатель правления ТОО "Евразийская Группа" Серик Шахажанов, подписав документ.