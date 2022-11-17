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Ситуация в Украине: суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова

Ситуация в Украине 17 ноября Фото: icj-cij.org
В Украине повреждено 40% энергогенерирующих мощностей, польские власти пустили украинских экспертов к месту падения ракеты С-300, сообщает Zakon.kz.

  • Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны быть "публичными, а не кулуарными". Он подчеркнул, что Киев продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров, и сообщил, что был уведомлен об аналогичной готовности со стороны РФ.

  • Зерновая сделка будет продлена на 120 дней, также заявил Зеленский.

  • Польские власти пустили украинских экспертов к месту падения ракеты С-300, сообщил представитель канцелярии президента Якуб Кумох. Кроме того, там уже работают местные специалисты и представители США.

  • В Украине повреждено 40% энергогенерирующих мощностей – замгенсека ООН Розмари Дикарло.

  • Служба безопасности Украины (СБУ) объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. Данные о нем внесены в базу данных украинской спецслужбы, как о скрывающемся от досудебного расследования. Кадыров обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

  • РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона передает, что украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсонской области, еще 74 человека были вывезены в неизвестном направлении.

  • Автомобильное движение на Крымском мосту будет временно приостановлено 19 ноября в связи с ремонтно-восстановительными работами – Минтранс РФ.

  • Песков: Декларация G20 – победа здравого смысла, в ней "удалось нейтрализовать слепую агрессивность Запада и выйти на компромисс".

  • Также пресс-секретарь Путина заявил, что цели России по Украине хорошо известны, они могут достигаться "или путем спецоперации, или путем переговоров".

  • Окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолета рейса MH17 в 2014 году, в результате которого погибли 298 пассажиров.

  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение гаагского суда политизированным и заявил, что согласиться с ним нельзя.

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