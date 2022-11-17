В СКО новая птицефабрика обеспечит мясом курицы более 100 тыс. чел

В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области запустили современную птицефабрику. Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов, сообщает Zakon.kz.

Птицефабрика в год выпускает 5 тыс тонн мяса птицы. Вложено 7,2 млрд тенге инвестиций. Установлено современное европейское оборудование. Всего будет создано 165 постояннях рабочих мест. За счет государства подведена инфраструктура. Новая птицефабрика будет обеспечивать мясом более 100 тыс. человек в год.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Мы должны наращивать производство продуктов питания и увеличивать ассортимент. К примеру, мы производим в 4 раза больше яиц, чем потребляем. Параллельно развиваем мясное птицеводство. В начале года в области была одна бройлерная птицефабрика. С запуском трех птицефабрик в регионе будет производится 16 тысяч тонн мяса птицы. А потребность области - 8,5 тысяч тонн. То есть мы полностью закроем спрос населения", - написал аким СКО Кумар Аксакалов на своей странице в соцсетях.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Напомним, в октябре открылась птицефабрика в Кызылжарском районе. В областном центре еще одна птицефабрика будет запущена в первом полугодии 2023 года.

Фото: пресс-служба акимата СКО