В СКО запустили новую молочную ферму

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

В селе Карагаш Тайыншинского района запустили новую молочную ферму ТОО "Астык STEM" . Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

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