В СКО запустили новую молочную ферму
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
В селе Карагаш Тайыншинского района запустили новую молочную ферму ТОО "Астык STEM" . Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Гауез Нурмухамбетов.
Сумма инвестиций составила 1,1 млрд.тг. Новая ферма будет производить 3,2 тыс тонн молока в год. Создано 30 новых постоянных рабочих мест.
По области продолжается строительство 13 молочных комплексов. До конца года будет запущено 6 современных молочных ферм.
"Открытие новых ферм позволяет создавать постоянные рабочие места в селах, увеличивается объем производства качественного товарного молока и растёт загруженность молочных заводов".Гауез Нурмухамбетов
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