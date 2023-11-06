Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В СКО запустили новую молочную ферму

В СКО запустили новую молочную ферму Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
В селе Карагаш Тайыншинского района запустили новую молочную ферму ТОО "Астык STEM" . Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Сумма инвестиций составила 1,1 млрд.тг. Новая ферма будет производить 3,2 тыс тонн молока в год. Создано 30 новых постоянных рабочих мест.

По области продолжается строительство 13 молочных комплексов. До конца года будет запущено 6 современных молочных ферм.


"Открытие новых ферм позволяет создавать постоянные рабочие места в селах, увеличивается объем производства качественного товарного молока и растёт загруженность молочных заводов".Гауез Нурмухамбетов

Читайте также

вице-министр туризма и спорта в Казахстане
Еркинбаев назначен вице-министром туризма и спорта
заправка
Астанчан предупредили о дефиците автогаза
Казахстан, продукты, безопасность
К нам "стекается" неликвид: депутаты о службах проверки импортной продукции
Редакция Zakon.kz
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой
Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления