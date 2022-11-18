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Нэнси Пелоси покидает пост главы фракции демократов Палаты представителей

Покидает пост Фото: Instagram/speakerpelosi
Спикер палаты представителей США (нижняя палата парламента) Нэнси Пелоси объявила, что после выборов не станет добиваться переизбрания на пост лидера демократов, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNN, решение 82-летней Пелоси было ожидаемым на фоне вероятной победы республиканцев и недавнего нападения на ее мужа Пола Пелоси.

С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в (приступающем к работе в январе – прим. ред.) Конгрессе следующего созыва. Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность. Нэнси Пэлоси

Она призвала коллег-законодателей "смело идти в будущее", добавив, что будет работать в интересах своих избирателей, независимо от статуса.

В Конгрессе текущего созыва 82-летняя Пелоси занимает должность спикера Палаты представителей - третий по значимости в государственной иерархии США. Нэнси Пелоси была первой женщиной, занявшей этот пост. Она дважды приводила демократов к власти в Палате представителей.

Однако на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах демократы потеряли большинство в Палате представителей, контроль над ней переходит к Республиканской партии. В связи с этим следующим спикером нижней палаты Конгресса станет республиканец.

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