Нэнси Пелоси покидает пост главы фракции демократов Палаты представителей

Спикер палаты представителей США (нижняя палата парламента) Нэнси Пелоси объявила, что после выборов не станет добиваться переизбрания на пост лидера демократов, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNN, решение 82-летней Пелоси было ожидаемым на фоне вероятной победы республиканцев и недавнего нападения на ее мужа Пола Пелоси.

С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в (приступающем к работе в январе – прим. ред.) Конгрессе следующего созыва. Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность. Нэнси Пэлоси

Она призвала коллег-законодателей "смело идти в будущее", добавив, что будет работать в интересах своих избирателей, независимо от статуса.

В Конгрессе текущего созыва 82-летняя Пелоси занимает должность спикера Палаты представителей - третий по значимости в государственной иерархии США. Нэнси Пелоси была первой женщиной, занявшей этот пост. Она дважды приводила демократов к власти в Палате представителей.

Однако на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах демократы потеряли большинство в Палате представителей, контроль над ней переходит к Республиканской партии. В связи с этим следующим спикером нижней палаты Конгресса станет республиканец.