Легенда UFC Олег Тактаров назвал правильную диету и запретный продукт

Победитель турнира UFC 6, российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, что нужно делать, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, сообщает Zakon.kz.

55-летний Олег Тактаров отметил, что "можно выглядеть прилично, используя старые технологии".

"Никакого кача, кроме турников, борьбы и бокса. Кардио: велосипед, футбол и горы. Ну и еда: нет сахару в любых видах, много овощей и зелени. И, конечно, мате по утрам". Олег Тактаров

Олег Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал.