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Нурлан Ауесбаев высказался о проблемах оппозиции в Казахстане

выступление, оппозиция Фото: osdp.kz
Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев рассказал о ситуации с оппозицией в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Оппозиция усердно работает, однако у нее нет денег, отметил кандидат.

"Если оппозиция наберет на выборах как минимум 3% голосов, то значит есть люди, которые поддерживают партию. Значит, оппозиции должны в определенном количестве выделяться деньги". Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев посетовал на то, что в стране получают финансирование только те партии, которые ближе к власти, к правительству.

"А оппозиционные партии, которые работают вдвойне, не то чтобы финансироваться, они постоянно подвергаются нападкам, гонениям". Нурлан Ауесбаев

Кандидат в президенты предложил принять определенный закон об оппозиционных партиях. О его главных подпунктах Нурлан Ауесбаев пообещал рассказать позже.

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