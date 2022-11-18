Какие виды дипломов будут выдавать в Казахстане
Так, предусматриваются следующие виды документов об образовании государственного образца, свидетельствующие о прохождении итоговой аттестации и подтверждающие усвоение обучающимися государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования:
диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр;
диплом c отличием о высшем образовании с присуждением степени бакалавр;
диплом о высшем образовании с присвоением квалификации;
диплом c отличием о высшем образовании с присвоением квалификации;
диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр;
диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктор делового администрирования;
свидетельство об окончании резидентуры;
свидетельство об окончании интернатуры;
свидетельство к диплому магистра;
аттестат с присуждением ученого звания ассоциированный профессор (доцент);
аттестат с присуждением ученого звания профессор;
диплом с присуждением степени доктора философии (PhD);
диплом с присуждением степени доктора по профилю.
Кроме того, некоторые виды дипломов вузы смогут выдавать собственного образца. К таковым относятся:
диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр;
диплом о высшем образовании с присвоением квалификации;
диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр;
диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр делового администрирования;
диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктор делового администрирования;
свидетельство к диплому магистра;
сертификат о педагогической переподготовке;
диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора философии (PhD);
диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора по профилю.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 декабря.