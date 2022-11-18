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Какие виды дипломов будут выдавать в Казахстане

какие виды дипломов предусмотрены в Казахстане Фото: gov.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "Об утверждении видов документов о высшем или послевузовском образовании, формы документов о высшем или послевузовском образовании государственного образца и правил их учета и выдачи", сообщает Zakon.kz.

Так, предусматриваются следующие виды документов об образовании государственного образца, свидетельствующие о прохождении итоговой аттестации и подтверждающие усвоение обучающимися государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования:

  • диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр;

  • диплом c отличием о высшем образовании с присуждением степени бакалавр;

  • диплом о высшем образовании с присвоением квалификации;

  • диплом c отличием о высшем образовании с присвоением квалификации;

  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр;

  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктор делового администрирования;

  • свидетельство об окончании резидентуры;

  • свидетельство об окончании интернатуры;

  • свидетельство к диплому магистра;

  • аттестат с присуждением ученого звания ассоциированный профессор (доцент);

  • аттестат с присуждением ученого звания профессор;

  • диплом с присуждением степени доктора философии (PhD);

  • диплом с присуждением степени доктора по профилю.

Кроме того, некоторые виды дипломов вузы смогут выдавать собственного образца. К таковым относятся:

  • диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр;

  • диплом о высшем образовании с присвоением квалификации;

  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр;

  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр делового администрирования;

  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктор делового администрирования;

  • свидетельство к диплому магистра;

  • сертификат о педагогической переподготовке;

  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора философии (PhD);

  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора по профилю.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 декабря.

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Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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