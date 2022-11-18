Какие виды дипломов будут выдавать в Казахстане

Фото: gov.kz

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ "Об утверждении видов документов о высшем или послевузовском образовании, формы документов о высшем или послевузовском образовании государственного образца и правил их учета и выдачи", сообщает Zakon.kz.

Так, предусматриваются следующие виды документов об образовании государственного образца, свидетельствующие о прохождении итоговой аттестации и подтверждающие усвоение обучающимися государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования: диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр;

диплом c отличием о высшем образовании с присуждением степени бакалавр;

диплом о высшем образовании с присвоением квалификации;

диплом c отличием о высшем образовании с присвоением квалификации;

диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр;

диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктор делового администрирования;

свидетельство об окончании резидентуры;

свидетельство об окончании интернатуры;

свидетельство к диплому магистра;

аттестат с присуждением ученого звания ассоциированный профессор (доцент);

аттестат с присуждением ученого звания профессор;

диплом с присуждением степени доктора философии (PhD);

диплом с присуждением степени доктора по профилю. Кроме того, некоторые виды дипломов вузы смогут выдавать собственного образца. К таковым относятся: диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавр;

диплом о высшем образовании с присвоением квалификации;

диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр;

диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистр делового администрирования;

диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктор делового администрирования;

свидетельство к диплому магистра;

сертификат о педагогической переподготовке;

диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора философии (PhD);

диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора по профилю. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 декабря. Читайте также В колледжах на западе Казахстана прошел День работодателя Депутат указал на перекосы при строительстве школ в столице Международную академию экономики хотят вывести из ЕНУ им. Гумилева и передать АФМ

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