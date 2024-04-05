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Законодательство РК

В Казахстане установлены серии дипломов о высшем образовании частных вузов

Установлении серии дипломов частных вузов, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 11:50 Фото: gov.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 27 марта 2024 года внес изменения в виды документов о высшем или послевузовском образовании и формы документов и правил их учета и выдачи, сообщает Zakon.kz.

Так, в основных требованиях к содержанию документов о высшем или послевузовском образовании собственного образца и правил учета и выдачи обновлен пункт, в котором говорится, что Министерством науки и высшего образования устанавливается серия и нумерация для каждого вида документа об образовании собственного образца.

Документы об образовании собственного образца имеют следующие серии:

  • диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавра – BD;
  • диплом о высшем образовании с присвоением квалификации – BQ;
  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистра – MD;
  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистра делового администрирования – МВA;
  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора делового администрирования – DВA;
  • свидетельство к диплому магистра – СMD;
  • сертификат о педагогической переподготовке – СРR;
  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора философии (PhD) – PhD;
  • диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора по профилю – PD.

Нумерация для каждого вида документа об образовании собственного образца генерируется c использованием специального сервиса.

Генерация номеров документов об образовании собственного образца осуществляется на основании сведений об обучающихся, внесенных в информационную систему уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

Для осуществления работы по генерации номеров документов об образовании собственного образца и QR кодов обеспечивается доступ к специальному сервису созданием учетной записи для ответственных лиц в каждой ОВПО.

При этом ответственные лица за генерацию номеров документов об образовании собственного образца и QR кодов назначаются приказом руководителя ОВПО.

Осуществление контроля за генерацию номеров документов об образовании собственного образца и QR кодов возлагается на руководителя ОВПО.

Вместе с тем Правила оказания государственной услуги "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании высшего и послевузовского образования" изложены в новой редакции.

Госуслуга оказывается организациями высшего или послевузовского образования. Услугополучателем является физические лица.

Основанием для корректировки сведений о документах об образовании является заявление. 

В вузе осуществляют проверку сведений, указанных в заявлении, сверяют сведения с данными архивных материалов. После чего проводят исправление технических ошибок путем внесения изменения в информационную систему организации (ОВПО).

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства".

При направлении заявления в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги.

Госуслуга оказывается в течение 15 рабочих дней бесплатно.

Приказ вводится в действие с 15 апреля 2024 года.

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