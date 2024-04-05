В Казахстане установлены серии дипломов о высшем образовании частных вузов
Так, в основных требованиях к содержанию документов о высшем или послевузовском образовании собственного образца и правил учета и выдачи обновлен пункт, в котором говорится, что Министерством науки и высшего образования устанавливается серия и нумерация для каждого вида документа об образовании собственного образца.
Документы об образовании собственного образца имеют следующие серии:
- диплом о высшем образовании с присуждением степени бакалавра – BD;
- диплом о высшем образовании с присвоением квалификации – BQ;
- диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистра – MD;
- диплом о послевузовском образовании с присуждением степени магистра делового администрирования – МВA;
- диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора делового администрирования – DВA;
- свидетельство к диплому магистра – СMD;
- сертификат о педагогической переподготовке – СРR;
- диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора философии (PhD) – PhD;
- диплом о послевузовском образовании с присуждением степени доктора по профилю – PD.
Нумерация для каждого вида документа об образовании собственного образца генерируется c использованием специального сервиса.
Генерация номеров документов об образовании собственного образца осуществляется на основании сведений об обучающихся, внесенных в информационную систему уполномоченного органа в области науки и высшего образования.
Для осуществления работы по генерации номеров документов об образовании собственного образца и QR кодов обеспечивается доступ к специальному сервису созданием учетной записи для ответственных лиц в каждой ОВПО.
При этом ответственные лица за генерацию номеров документов об образовании собственного образца и QR кодов назначаются приказом руководителя ОВПО.
Осуществление контроля за генерацию номеров документов об образовании собственного образца и QR кодов возлагается на руководителя ОВПО.
Вместе с тем Правила оказания государственной услуги "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании высшего и послевузовского образования" изложены в новой редакции.
Госуслуга оказывается организациями высшего или послевузовского образования. Услугополучателем является физические лица.
Основанием для корректировки сведений о документах об образовании является заявление.
В вузе осуществляют проверку сведений, указанных в заявлении, сверяют сведения с данными архивных материалов. После чего проводят исправление технических ошибок путем внесения изменения в информационную систему организации (ОВПО).
Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства".
При направлении заявления в "личном кабинете" автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги.
Госуслуга оказывается в течение 15 рабочих дней бесплатно.
Приказ вводится в действие с 15 апреля 2024 года.