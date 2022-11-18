В Астане, Алматы и Шымкенте некоторые избирательные участки откроются на час раньше

Время работы 86 избирательных участков в некоторых областях и городах Астана, Алматы и Шымкент увеличили на час. Они откроются в 06:00, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ЦИК РК уточнили, что территориальные комиссии приняли решение по установлению иного времени начала голосования. 86 избирательных участков в нескольких областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте откроются в 6:00. 47 из них – участки в местах временного пребывания граждан.

"На избирательных участках, образованных на судах, принадлежащих Казахстану и находящихся в день выборов в воинских частях, отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, а также при представительствах РК в иностранных государствах. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список", - говорится в сообщении.

Перечень таких участков утверждается соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за семь дней.

Также будет учитываться сменный график работы градообразующих предприятий.

Решение по установлению окончания голосования после 20:00 не принималось.

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.