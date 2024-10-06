Наблюдателя удалили из избирательного участка в Астане за нарушение

На избирательном участке в Астане во время референдума по вопросу строительства АЭС удалили наблюдателя из-за нарушений, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на избирательном участке № 2, расположенном в ЕНУ имени Л. Гумилева.

"Наблюдатель Р. Садыков, представляющий ОО "Еркіндік қанаты", нарушил избирательный процесс – вел видеосъемку списков избирателей, содержащих их личные данные. Это является грубым нарушением законодательства о защите персональных данных и противоречит Конституционному закону Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", – сообщила председатель участковой комиссии Хорлан Ташатова.

Также она отметила, что Садыков мешал работе других наблюдателей, вступал в пререкания с членами комиссии и нарушал порядок, что осложнило процесс голосования.



Ранее в Центризбиркоме сообщили, что к 12 часам дня явка казахстанцев на референдум по АЭС приблизилась к 40%.