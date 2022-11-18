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Ушедших из детского дома мальчиков разыскивают в Алматы

розыск Фото: poisk-lider.kz
17 ноября утром из Алматинского областного детского дома №1 ушли и не вернулись двое мальчиков – Денис Щербинин и Андрей Осокин. В полиции Алматы этот факт подтвердили, сообщает Zakon.kz.

Денис Щербинин, 2009 года рождения.

Приметы: рост 160 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в зеленый спортивный костюм, синие сланцы.

Андрей Осокин, 2013 года рождения.

Приметы: рост 140 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в зеленую куртку, коричневые сапоги.

Мальчики могут находиться в любом районе города Алматы.

"Созданы специальные розыскные группы по установлению местонахождения детей", – рассказали в Департаменте полиции Алматы.

Выясняются обстоятельства, почему дети ушли из детского дома.

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