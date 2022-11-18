Ушедших из детского дома мальчиков разыскивают в Алматы
Фото: poisk-lider.kz
17 ноября утром из Алматинского областного детского дома №1 ушли и не вернулись двое мальчиков – Денис Щербинин и Андрей Осокин. В полиции Алматы этот факт подтвердили, сообщает Zakon.kz.
Денис Щербинин, 2009 года рождения.
Приметы: рост 160 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в зеленый спортивный костюм, синие сланцы.
Андрей Осокин, 2013 года рождения.
Приметы: рост 140 см, волосы русые, глаза карие. Был одет в зеленую куртку, коричневые сапоги.
Мальчики могут находиться в любом районе города Алматы.
"Созданы специальные розыскные группы по установлению местонахождения детей", – рассказали в Департаменте полиции Алматы.
Выясняются обстоятельства, почему дети ушли из детского дома.
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