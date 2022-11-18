Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Варшаве на выборах проголосуют 11 казахстанцев, проживающих в Украине

Казахстан выборы президент голосование МИД РК Фото: gov.kz
В списке избирателей граждан Казахстана, живущих и работающих в Украине, – 11 человек, сообщил 18 ноября посол по особым поручениям МИД РК Жалгас Адилбаев, сообщает Zakon.kz.

Посол уточнил, что в связи с ситуацией в Украине граждане Казахстана, проживающие и работающие в этой стране, могут проголосовать в столице Польши – Варшаве.

"При посольстве Казахстана в Польше создан участок для голосования. В Украине на данный момент в списке избирателей 11 граждан Казахстана". Жалгас Адилбаев

По его словам, в целом в списках избирателей по всем участкам за рубежом 12 527 человек. В дипломатических представительствах Казахстана в 50 странах действуют 68 участков для голосования.

14 ноября стало известно, что Казахстан не будет открывать избирательный участок в Украине.

Читайте также

Каждый день по iPhone 14 и 4 автомобиля будут дарить болельщикам ЧМ по футболу в Катаре

Глава ЦИК рекомендовал региональным избиркомам чистить снег и готовить генераторы

Новые законы начали действовать в Казахстане

Нургуль Жигер
Выборы президента РК-2022 Казахстан Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Ситуация в Украине 17 ноября
Ситуация в Украине: суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова
торги на бирже
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления