В Варшаве на выборах проголосуют 11 казахстанцев, проживающих в Украине

В списке избирателей граждан Казахстана, живущих и работающих в Украине, – 11 человек, сообщил 18 ноября посол по особым поручениям МИД РК Жалгас Адилбаев, сообщает Zakon.kz.

Посол уточнил, что в связи с ситуацией в Украине граждане Казахстана, проживающие и работающие в этой стране, могут проголосовать в столице Польши – Варшаве.

"При посольстве Казахстана в Польше создан участок для голосования. В Украине на данный момент в списке избирателей 11 граждан Казахстана". Жалгас Адилбаев

По его словам, в целом в списках избирателей по всем участкам за рубежом 12 527 человек. В дипломатических представительствах Казахстана в 50 странах действуют 68 участков для голосования.

14 ноября стало известно, что Казахстан не будет открывать избирательный участок в Украине.