Казахстан не будет открывать избирательный участок в Украине

Казахстан принял решение не открывать в Украине избирательный участок. Об этом заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Айбека Смадиярова, казахстанцы, находящиеся в Украине, могут поехать в соседние страны и там проголосовать.

"В связи с ситуацией в Украине избирательный участок мы в этот раз не открывали. Поэтому, если они желают, то могут поехать в соседнюю страну – Молдову, Польшу, и там проголосовать. Но для этого им нужно заранее сообщить посольству, что они едут туда, и чтобы им подготовили бюллетени". Айбек Смадияров

Он отметил, что более 12 тыс. казахстанцев смогут проголосовать на 68 избирательных участках в 53 странах мира.

За президентскими выборами будут наблюдать восемь международных организаций, представители иностранных государств и дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане.

"На сегодняшний день аккредитованы 139 международных наблюдателей. Ожидается, что всего в наблюдении за выборами примут участие более 600 представителей. Восемь международных организаций: БДИПЧ ОБСЕ, Исполком СНГ, МПА СНГ, ШОС, ПА ОДКБ, ОИС, Организация тюркских государств, Парламентская ассамблея тюркских государств". Айбек Смадияров

20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента.