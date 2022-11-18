В Казахстане разработали новый механизм кредитования молодежи для открытия своего дела
В частности, предусматриваетcя дополнение о микрокредитовании молодежи, которое предоставляется через поверенного (агента) – АО "Аграрная кредитная корпорация".
Претендентами на получение микрокредитов являются молодежь из числа безработных, предпринимателей, срок государственной регистрации которых в качестве ИП на момент обращения за микрокредитом составляет менее 5 лет.
Условия предоставления (с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования):
срок микрокредита – до 5 лет, а для проектов в сфере животноводства – до 7 лет;
максимальная сумма микрокредита – до 5 миллионов тенге;
номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых;
наличие залогового обеспечения;
льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования;
наличие регистрации в налоговых органах.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 декабря.