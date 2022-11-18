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В Казахстане разработали новый механизм кредитования молодежи для открытия своего дела

В Казахстане разработали новый механизм кредитования молодежи для открытия своего дела Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения разработало поправки в Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматриваетcя дополнение о микрокредитовании молодежи, которое предоставляется через поверенного (агента) – АО "Аграрная кредитная корпорация".

Претендентами на получение микрокредитов являются молодежь из числа безработных, предпринимателей, срок государственной регистрации которых в качестве ИП на момент обращения за микрокредитом составляет менее 5 лет.

Условия предоставления (с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования):

  • срок микрокредита – до 5 лет, а для проектов в сфере животноводства – до 7 лет;

  • максимальная сумма микрокредита – до 5 миллионов тенге;

  • номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых;

  • наличие залогового обеспечения;

  • льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования;

  • наличие регистрации в налоговых органах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 декабря.

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