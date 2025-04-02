Предоставление грантов на новые бизнес-идеи планируют пересмотреть в Казахстане

Министерство труда подготовило проект изменений в Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, сообщает Zakon.kz.

Целью проекта является совершенствование механизма выдачи грантов на реализацию новых бизнес-идей в размере до 400 МРП и микрокредитов молодым предпринимателям на льготных условиях в размере до 5 млн. тенге, предоставляемых местными исполнительными органами.

Учитывая, что индивидуальные предприниматели, срок госрегистрации которых составляет более года, имеют определенный предпринимательский опыт и успешно реализуют бизнес-проекты, предлагается гранты предоставлять ИП, срок госрегистрации которых менее одного года, как более уязвимым.

В Министерстве труда отметили, что на сегодняшний день на получение гранта претендуют лица, которые имеют доходы либо получают финансовую поддержку от государства.

К примеру, это:

индивидуальные предприниматели, параллельно осуществляющие трудовую деятельность;

лица, ранее получившие гранты и микрокредиты в рамках других государственных программ;

лица, участвующие в государственных закупках;

лица, получающие пенсионные выплаты в связи с достижением пенсионного возраста.

Также на получение гранта подают заявления лица, счета которых арестованы в связи с наличием задолженности перед банками и МФО и не имеющие лицензии на реализацию бизнес-проекта.

Некоторые индивидуальные предприниматели преднамеренно прекращают предпринимательскую деятельность с целью получения финансовых средств в виде грантов.

В целях обеспечения социальной справедливости в использовании бюджетных средств государства и адресности мер государственной поддержки необходимо установить ограничения (основания отказа) для недобросовестных претендентов на получение гранта, в том числе для перечисленных выше категорий ИП.

Помимо этого, поправками планируют обеспечить прозрачность работы Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта путем приглашения на заседание наблюдателей из числа представителей бизнеса, неправительственных организаций, средств массовой информации и депутатов маслихата района (города).

Состав конкурсной комиссии будет обновляться в каждом потоке и при наличии конфликта интересов у одного или нескольких членов конкурсной комиссии.

Также говорится, что члены комиссии соблюдают законодательство РК и несут ответственность за свою деятельность в соответствии с законодательством РК.

Претендентам, получившим отрицательное решение конкурсной комиссии, предоставляется право на обжалование решения конкурсной комиссии.

Обжалование решения Комиссии претендентом на получение гранта осуществляется через его "Личный кабинет" на портале в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления.

Жалоба подается в Центр трудовой мобильности и рассматривается в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления жалобы.

По итогам рассмотрения жалобы Центром трудовой мобильности принимается одно из следующих решений:

рекомендует Комиссии отменить его решение и пересмотреть заново бизнес-проект претендента с участием центра трудовой мобильности;

отказ в удовлетворении жалобы с обоснованием принятия такого решения.

Документ определяет критерии отбора Комиссией претендентов на получение грантов. Так, критериями отбора бизнес-проектов являются конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых постоянных рабочих мест, уровень прогнозной прибыли от реализации бизнес-проекта.

Среди нововведений также можно отметить установление встречных обязательств для грантополучателей в виде создания новых рабочих мест и уплаты налогов и социальных платежей за лиц, трудоустроенных на созданные рабочие места.

В частности, грантополучатель должен создать не менее 1 нового постоянного рабочего места в течение 18 месяцев со дня получения гранта.

В свою очередь получатель микрокредита обязуется создать не менее 2 рабочих мест для действующих предпринимателей, срок регистрации которых в налоговых органах составляет более одного года.

Грантополучатель производит уплату налогов и социальных платежей за лиц, трудоустроенных на созданные рабочие места. А получатель микрокредита обязуется обеспечить уплату налогов и социальных платежей за себя и работников в течение срока действия кредитного договора.

Будет усилен мониторинг за целевым использованием средств гранта/льготного микрокредита получателями с уточнением способов проведения мониторинга (проведение выездного мониторинга).

Вводятся новые нормы, согласно которым Центр трудовой мобильности через карьерный центр проводит мониторинг целевого использования средств гранта и за ходом реализации бизнес-проекта.

Мониторинг осуществляется посредством сбора и анализа подтверждающих документов и отчетов о реализации бизнес-проекта, представленных грантополучателем.

Для подтверждения целевого использования средств гранта грантополучатель посредством личного кабинета на Портале предоставляет подтверждающие документы в течение трех месяцев со дня получения гранта.

Также получатель гранта ежеквартально в течение 24 месяцев на Портале предоставляет отчет о ходе реализации бизнес-проекта с приложением подтверждающих документов.

Карьерный центр в течение 10 рабочих дней со дня поступления подтверждающих документов о целевом использовании средств гранта или отчета о ходе реализации бизнес-проекта на Портал осуществляет их проверку на предмет соответствия бизнес-проекту.

Карьерный центр осуществляет выезд по месту нахождения грантополучателя или месту реализации бизнес-проекта при:

обнаружении факта нецелевого использования средств гранта грантополучателем;

непредоставлении или несвоевременного предоставления грантополучателем подтверждающих документов о целевом использовании средств гранта или отчетов о ходе реализации бизнес-проекта;

установлении фактов предоставления грантополучателем недостоверной информации;

систематическом нарушении грантополучателем условий договора о предоставлении гранта.

Кроме того говорится, что получатель гранта в течение 24 месяцев производит уплату налогов и социальных платежей со дня получения гранта и не допускается к участию в активных мерах содействия занятости, за исключением мер, направленных на расширение бизнеса.

В случаях ненадлежащего исполнения грантополучателем своих обязательств по договору, нецелевого использования средств гранта договор досрочно расторгается, и карьерный центр по решению Центра трудовой мобильности проводит работу по возврату средств гранта в порядке, установленном законодательством РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.