Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев подвел итоги предвыборной агитации

Фото: Facebook/Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев поблагодарил своих доверенных лиц и активистов ОСДП за проведенные мероприятия и масштабную работу во всех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев подвел итоги предвыборной агитационной кампании. Он выразил мнение, что кампания прошла отлично. "Я лично побывал в 15 городах и поселках Казахстана, встретился с избирателями, выслушал их жалобы, предложения, рассказал народу о своей предвыборной программе". Нурлан Ауесбаев Предвыборная агитация завершается 18 ноября в 00:00. 19 ноября начинается день тишины. В этот день запрещается любая агитация. Выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. Читайте также Казахстанские дипломаты в Украине прибыли в Варшаву для участия в выборах Замгенпрокурора напомнил об ответственности наблюдателей на выборах Нурлан Ауесбаев высказался о проблемах оппозиции в Казахстане

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