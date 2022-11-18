Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев подвел итоги предвыборной агитации
Фото: Facebook/Нурлан Ауесбаев
Нурлан Ауесбаев поблагодарил своих доверенных лиц и активистов ОСДП за проведенные мероприятия и масштабную работу во всех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев подвел итоги предвыборной агитационной кампании.
Он выразил мнение, что кампания прошла отлично.
"Я лично побывал в 15 городах и поселках Казахстана, встретился с избирателями, выслушал их жалобы, предложения, рассказал народу о своей предвыборной программе".Нурлан Ауесбаев
Предвыборная агитация завершается 18 ноября в 00:00. 19 ноября начинается день тишины. В этот день запрещается любая агитация. Выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.
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