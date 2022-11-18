Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев подвел итоги предвыборной агитации

Нурлан Ауесбаев подвел итоги предвыборной кампании Фото: Facebook/Нурлан Ауесбаев
Нурлан Ауесбаев поблагодарил своих доверенных лиц и активистов ОСДП за проведенные мероприятия и масштабную работу во всех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев подвел итоги предвыборной агитационной кампании.

Он выразил мнение, что кампания прошла отлично.

"Я лично побывал в 15 городах и поселках Казахстана, встретился с избирателями, выслушал их жалобы, предложения, рассказал народу о своей предвыборной программе".Нурлан Ауесбаев

Предвыборная агитация завершается 18 ноября в 00:00. 19 ноября начинается день тишины. В этот день запрещается любая агитация. Выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября.

Читайте также

Казахстанские дипломаты в Украине прибыли в Варшаву для участия в выборах

Замгенпрокурора напомнил об ответственности наблюдателей на выборах

Нурлан Ауесбаев высказался о проблемах оппозиции в Казахстане

Данияр Кунафин
Выборы президента РК-2022 Нурлан Ауесбаев ОСДП
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Ситуация в Украине 17 ноября
Ситуация в Украине: суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления