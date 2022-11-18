203 обращения поступило в ЦИК в период подготовки к выборам президента РК

В Центральную избирательную комиссию РК с начала подготовки к внеочередным выборам президента РК поступили 203 обращения от физических и юридических лиц, об этом рассказал член ЦИК Асылбек Смагулов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Асыблек Смагулов, с 22 сентября 2022 года – дня начала электоральной кампании по внеочередным выборам президента РК – и по 18 ноября в ЦИК поступило 203 обращения.

"От юридических лиц поступило 45 обращений, от физических лиц – 120 и от СМИ – 38 обращений. Из них 111 – разъяснения законодательства и ответы на запросы по организации и проведению выборов, 23 – сведения для СМИ о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфирного времени для размещения агитационных материалов. Поступило 15 запросов от физических лиц по закреплению на избирательных участках по месту проживания и иным вопросам, входящим в компетенцию территориальных избирательных комиссий, 29 обращений – об отзыве персональных данных из списков избирателей, участвующих во внеочередных выборах президента РК, 25 обращений – по иным вопросам, напрямую не относящимся к выборам". Член ЦИК РК Асылбек Смагулов

По его словам, на 103 обращения дали ответы, 32 находятся на исполнении, 8 – приняты к сведению.

"Несмотря на неоднократные разъяснения, что мы отвечаем на обращения только в рамках своих компетенций и полномочий, продолжают поступать вопросы, не относящиеся к компетенции ЦИК. Таких обращений было 60. Они направлены по существу вопроса в другие госорганы". Член ЦИК РК Асылбек Смагулов

Асылбек Смагулов также сообщил, что в соответствии со статьей 28 ГПК РК Верховный суд рассматривает и решает по правилам суда первой инстанции гражданские дела об оспаривании решений и действий (бездействий) ЦИК РК.

Из 12 заявлений в Верховный суд одно подал юридическое лицо (объединение "Независимые наблюдатели") и 11 – физические лица (активист Альнур Ильяшев – пять раз, претендент, не зарегистрированный кандидатом в президенты РК Нуржан Альтаев, – два раза, претендент, не зарегистрированный кандидатом в преиденты РК Хайрулла Габжалилов, – два раза, юрист Антон Фабрый и гр-н Жумагулов – по одному разу).

Верховным судом РК в удовлетворении всех исков отказано в основном по причине нарушения порядка предъявления иска.

Асылбек Смагулов подчеркнул, что озвученные данные являются промежуточными итогами рассмотрения обращений граждан, связанных с текущей избирательной кампанией.