Ерлан Карин о выборах: Все политические реформы замыкаются в единую платформу

Государственый советник Казахстана Ерлан Карин прокомментировал завершение предвыборной агитации, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в общей сложности с момента анонсирования и объявления президентских выборов избирательная кампания заняла около трех месяцев.

Госсоветник отметил, что выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны.

"Но за перипетиями избирательной кампании нельзя забывать о сверхзадаче предстоящих выборов. В это воскресенье пройдет не просто голосование за того или иного кандидата, а запуск новой, более демократической модели государственного устройства, конституционные контуры которой казахстанцы утвердили на июньском референдуме". Ерлан Карин

Госсоветник подчеркнул, что именно сегодня вступили в силу законы, принятые с целью законодательного обеспечения конституционной реформы.

Следующим этапом в перезагрузке государственных институтов станут предстоящие в первой половине следующего года выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихатов всех уровней.

"В результате будет сформирована новая, качественно другая политическая система. Тем самым все политические реформы, проводимые в стране с 2019 года по сегодняшний день, замыкаются в единую платформу политической модернизации". Ерлан Карин

Предвыборная агитация завершается 19 ноября в 00:00. Выборы президента пройдут 20 ноября.