Ерлан Карин о выборах: Все политические реформы замыкаются в единую платформу
Фото: Facebook/karin.erlan
Государственый советник Казахстана Ерлан Карин прокомментировал завершение предвыборной агитации, сообщает Zakon.kz.
По его словам, в общей сложности с момента анонсирования и объявления президентских выборов избирательная кампания заняла около трех месяцев.
Госсоветник отметил, что выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны.
"Но за перипетиями избирательной кампании нельзя забывать о сверхзадаче предстоящих выборов. В это воскресенье пройдет не просто голосование за того или иного кандидата, а запуск новой, более демократической модели государственного устройства, конституционные контуры которой казахстанцы утвердили на июньском референдуме".Ерлан Карин
Госсоветник подчеркнул, что именно сегодня вступили в силу законы, принятые с целью законодательного обеспечения конституционной реформы.
Следующим этапом в перезагрузке государственных институтов станут предстоящие в первой половине следующего года выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихатов всех уровней.
"В результате будет сформирована новая, качественно другая политическая система. Тем самым все политические реформы, проводимые в стране с 2019 года по сегодняшний день, замыкаются в единую платформу политической модернизации".Ерлан Карин
Предвыборная агитация завершается 19 ноября в 00:00. Выборы президента пройдут 20 ноября.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ