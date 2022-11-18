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Нужен системный подход – Марат Султангазиев о работе с ветеранами-интернационалистами

аким Алматинской области о ветеранах-интернационалистах Фото: пресс-служба акима Алматинской области
Аким Алматинской области Марат Султангазиев в Конаеве принял руководителей районных и областных организаций ветеранов-интернационалистов, сообщает Zakon.kz.

На встрече обсудили ряд вопросов сегодняшнего дня и дальнейшую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

По словам ветеранов, сегодня в Алматинской области проживают 1014 ветеранов-афганцев.

Многие из них по состоянию здоровья нетрудоспособные, тем не менее, они регулярно принимают участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание детей.

Однако есть вопросы по жилищно-бытовым проблемам, которые были озвучены на встрече с акимом области. Выслушав представителей каждого региона, Марат Султангазиев поручил создать единую базу ветеранов-интернационалистов и на ее основе разработать дорожную карту по решению проблем каждого ветерана.

"На сегодняшний день работы в области хватает, и потребность в рабочей силе будет расти из года в год. Летом мы столкнулись с дефицитом строителей и разнорабочих. Оплата труда на уровне с рынком труда. Но здесь мы учтем состояние здоровья каждого. Буквально вчера в Талгарском районе произошел вопиющий случай – давка из-за элементарного отсутствия гардеробщицы. Если ветераны не могут работать из-за здоровья, то работа в школе и других социальных местах, думаю, им под силу". Марат Султангазиев

Ветераны поддержали инициативу и согласились с мнением главы региона. К тому же это решит острый вопрос трудоустройства многих членов ветеранских организаций.

Кроме того, аким области поручил пересмотреть предоставление ежегодных путевок в оздоровительные учреждения, финансируемые из бюджета области, с учетом реальных потребностей воинов-интернационалистов.

Также аким области поручил по линии социальных программ помочь ветеранам самореализоваться путем создания бизнеса и подсобного хозяйства.

"Наша миссия – создать стабильный доход для каждого".Марат Султангазиев

В свою очередь председатель ОО "Союз ветеранов и инвалидов Афганской войны" Адильхан Хамзанов поблагодарил руководство области за системный подход к решению сложившихся проблем.

Реализация дорожной карты позволит ветеранам, не отвлекаясь на бытовые вопросы, участвовать в общественной жизни региона и патриотическом воспитании молодежи.

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