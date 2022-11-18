Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Польша установит 3 тысячи камер на границе с Россией

Польша собирается установить камеры на границе с РФ Фото: pixabay
Протяженность сухопутной границы Польши с Россией составляет 210 км. На границе также планируют установить тепловизоры и датчики движения, сообщает Zakon.kz.

Польша собирается установить 3 тыс. камер на границе с Калининградской областью России. Об этом 18 ноября заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, сообщают "Известия".

"Вчера была выбрана фирма, польская фирма из Великопольского воеводства, которая еще в этом году приступит к строительству электронного заграждения на границе Польши и России. Во второй половине будущего года все эти современные решения будут уже доступны Пограничной страже на польско-российской границе".Мариуш Каминьский

Он уточнил, что на границе будут установлены камеры дневного и ночного видения, тепловизоры, датчики движения.

"Эти решения дадут возможность быстрого выявления угрозы на границе и очень быструю успешную реакцию наших служб".Мариуш Каминьский

7 ноября стало известно, что власти Польши не исключают, что на границе с Калининградской областью потребуется построить стену, подобную заграждению, как на границе с Беларусью.

Читайте также

Нэнси Пелоси покидает пост главы фракции демократов Палаты представителей

Лукашенко подарил белорусским журналистам по мешку картошки

Ситуация в Украине: суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова

Данияр Кунафин
Россия Польша
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
выступили в силу новые законы
Новые законы начали действовать в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления