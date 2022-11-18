Польша установит 3 тысячи камер на границе с Россией

Протяженность сухопутной границы Польши с Россией составляет 210 км. На границе также планируют установить тепловизоры и датчики движения, сообщает Zakon.kz.

Польша собирается установить 3 тыс. камер на границе с Калининградской областью России. Об этом 18 ноября заявил журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, сообщают "Известия".

"Вчера была выбрана фирма, польская фирма из Великопольского воеводства, которая еще в этом году приступит к строительству электронного заграждения на границе Польши и России. Во второй половине будущего года все эти современные решения будут уже доступны Пограничной страже на польско-российской границе". Мариуш Каминьский

Он уточнил, что на границе будут установлены камеры дневного и ночного видения, тепловизоры, датчики движения.

"Эти решения дадут возможность быстрого выявления угрозы на границе и очень быструю успешную реакцию наших служб". Мариуш Каминьский

7 ноября стало известно, что власти Польши не исключают, что на границе с Калининградской областью потребуется построить стену, подобную заграждению, как на границе с Беларусью.