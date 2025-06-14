Россия планирует установить на Луне ядерную электростанцию

Россия планирует установить на Луне первую ядерную электростанцию, а также создать новую орбитальную станцию, которая заменит МКС, сообщает Zakon.kz.

Эти задачи являются ключевыми для Роскосмоса. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов. Его слова цитирует Telegram-канал Роскосмоса.

По его мнению, ядерная электростанция на спутнике Земли станет фундаментом для будущих лунных баз.

"Также планируются масштабные исследования Венеры. Россия – единственная страна, которая сумела посадить аппарат на этой планете", – отметил Баканов.

Ранее о подобных планах заявили в Китае. Речь идет о малой АЭС, которую собираются установить прямо на Луне для питания энергией международной космической станции.