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Наука и технологии

Россия планирует установить на Луне ядерную электростанцию

Луна, спутник Земли, космос , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 09:26 Фото: pixabay
Россия планирует установить на Луне первую ядерную электростанцию, а также создать новую орбитальную станцию, которая заменит МКС, сообщает Zakon.kz.

Эти задачи являются ключевыми для Роскосмоса. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов. Его слова цитирует Telegram-канал Роскосмоса.

По его мнению, ядерная электростанция на спутнике Земли станет фундаментом для будущих лунных баз.

"Также планируются масштабные исследования Венеры. Россия – единственная страна, которая сумела посадить аппарат на этой планете", – отметил Баканов.

Ранее о подобных планах заявили в Китае. Речь идет о малой АЭС, которую собираются установить прямо на Луне для питания энергией международной космической станции.

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Андрей Дюсупов
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