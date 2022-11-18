"Мисс Казахстан 2022" выбрали в Алматы

Ею стала 24-летняя Томирис Какимова из Астаны. Томирис представит Казахстан на международном конкурсе "Мисс мира", сообщает Zakon.kz.

В финале конкурса участвовали 23 девушки. На первом этапе жюри отобрали 12, а после – пятерых лучших участниц.

Из пятерых конкурсанток Томирис Какимова получила путевку на "Мисс мира" и чек на 5 млн тенге. Корону "Мисс Вселенная Казахстан" и путевку на "Мисс Вселенную" получила 19-летняя Диана Ташимбаева из Алматы. Титул "Мисс Земля Казахстан" и путевка на "Мисс Земля" досталась 19-летней Дильназ Тилаевой из Алматы. 19-летняя Томирис Заир стала "Вице-мисс Казахстан-2022". Приз зрительских взяла 18-летняя Алтыния Газизова из Семея.

Финальный этап состоял из нескольких конкурсов. Конкурсантки продефилировали в индивидуальном и групповом туре, а затем отвечали на вопросы.