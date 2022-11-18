Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Мисс Казахстан 2022" выбрали в Алматы

Мисс Казахстан 2022 Фото: Instagram/missqazaqstan.official
Ею стала 24-летняя Томирис Какимова из Астаны. Томирис представит Казахстан на международном конкурсе "Мисс мира", сообщает Zakon.kz.

В финале конкурса участвовали 23 девушки. На первом этапе жюри отобрали 12, а после – пятерых лучших участниц.

  1. Из пятерых конкурсанток Томирис Какимова получила путевку на "Мисс мира" и чек на 5 млн тенге.

  2. Корону "Мисс Вселенная Казахстан" и путевку на "Мисс Вселенную" получила 19-летняя Диана Ташимбаева из Алматы.

  3. Титул "Мисс Земля Казахстан" и путевка на "Мисс Земля" досталась 19-летней Дильназ Тилаевой из Алматы.

  4. 19-летняя Томирис Заир стала "Вице-мисс Казахстан-2022".

  5. Приз зрительских взяла 18-летняя Алтыния Газизова из Семея.

Финальный этап состоял из нескольких конкурсов. Конкурсантки продефилировали в индивидуальном и групповом туре, а затем отвечали на вопросы.

Читайте также

День тишины наступил в Казахстане

Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил две старейшие галактики

Экс-президента Молдовы Игоря Додона освободили из-под домашнего ареста

Данияр Кунафин
Интересное Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления