20-летняя "Мисс Вселенная Казахстан" выходит замуж

Представившая Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" 20-летняя Томирис Заир сообщила общественности, что собралась замуж, сообщает Zakon.kz.

Радостным событием красавица поделилась на странице в социальных сетях.

"Миллион раз да" – кратко подписала счастливая Томирис публикацию.

Также на одном из снимков она показала будущего супруга.

Подписчики отметили, что это лучшая новость, и пожелали паре безграничного счастья.

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Стоит отметить, что Томирис Заир также является обладательницей титулов Miss Almaty 2022 и Vice Miss Qazaqstan 2022.

В ноябре 2023 года она представляла Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная-2023".

Тогда на шоу национальных костюмов девушка вышла в платье дизайнера из Кыргызстана Арзубека Аманова.