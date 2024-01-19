Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

20-летняя "Мисс Вселенная Казахстан" выходит замуж

20-летняя "Мисс Вселенная Казахстан" выходит замуж Фото: Instagram/ss.tomiris_
Представившая Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" 20-летняя Томирис Заир сообщила общественности, что собралась замуж, сообщает Zakon.kz.

Радостным событием красавица поделилась на странице в социальных сетях.

"Миллион раз да" – кратко подписала счастливая Томирис публикацию.

Также на одном из снимков она показала будущего супруга.

Подписчики отметили, что это лучшая новость, и пожелали паре безграничного счастья.

Материал по теме

О чем написала после конкурса "Мисс Вселенная-2023" Томирис Заир

Стоит отметить, что Томирис Заир также является обладательницей титулов Miss Almaty 2022 и Vice Miss Qazaqstan 2022.

В ноябре 2023 года она представляла Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная-2023".

Тогда на шоу национальных костюмов девушка вышла в платье дизайнера из Кыргызстана Арзубека Аманова.

Читайте также

На Мадонну подали в суд из-за слишком позднего начала концерта
На Мадонну подали в суд из-за слишком позднего начала концерта
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Экс-солистка KeshYou стала мамой в третий раз
Экс-солистка KeshYou стала мамой в третий раз
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: