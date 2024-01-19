20-летняя "Мисс Вселенная Казахстан" выходит замуж
Фото: Instagram/ss.tomiris_
Представившая Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная-2023" 20-летняя Томирис Заир сообщила общественности, что собралась замуж, сообщает Zakon.kz.
Радостным событием красавица поделилась на странице в социальных сетях.
"Миллион раз да" – кратко подписала счастливая Томирис публикацию.
Также на одном из снимков она показала будущего супруга.
Подписчики отметили, что это лучшая новость, и пожелали паре безграничного счастья.
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Стоит отметить, что Томирис Заир также является обладательницей титулов Miss Almaty 2022 и Vice Miss Qazaqstan 2022.
В ноябре 2023 года она представляла Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная-2023".
Тогда на шоу национальных костюмов девушка вышла в платье дизайнера из Кыргызстана Арзубека Аманова.
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