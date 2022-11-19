Ученые поделились выводами о наиболее вероятной причине смерти Брюса Ли

Ученые из Автономного университета Мадрида считают, что гонконгский и американский киноактер Брюс Ли мог умереть из-за слишком обильного питья, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в декабрьском номере научного журнала Clinical Kidney Journal.

Испанские ученые проанализировали всю доступную информацию о жизни Брюса Ли и пришли к выводу, что он умер в следствие гипонатриемии — низкого уровня натрия в плазме крови. Такое заключение не согласуется с официальной версией, согласно которой смерть Брюса Ли наступила в результате отека мозга, что стало аллергической реакцией на препарат Equagesic.

Помимо того, что Брюс Ли пил много воды, ученые указали и на другие возможные факторы развития у него гипонатриемии. Это курение марихуаны, что резко вызывает жажду, и прием лекарств, снижающих способность почек выделять натрий и воду. Помимо этого, сказались повышенное употребление алкоголя, чрезмерные физические упражнения и повреждение почек.

Брюс Ли умер скоропостижно скончался в Гонконге 20 июля 1973 года. Актер пожаловался на головную боль в доме гонконгской актрисы Бетти Тинг, куда он приехал, чтобы ознакомиться со сценарием. Тинг дала ему таблетку сильного препарата на основе аспирина Equagesic, после чего актер ушел отдыхать в спальню. Спустя несколько часов его нашли без сознания. Врач, приехавший на место, не смог вернуть Брюса Ли к жизни. Актера привезли в больницу скорой помощи, где констатировали смерть.

Ранее, весной 2017 года, известный артист балета Досжан Табылды выпустил оригинальный видеоролик в память о Брюс Ли.