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G7 планирует объявить уровень потолка цен на российскую нефть 23 ноября

G7 объявит потолок цен на российскую нефть Фото: exxonmobil
Страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Так, по сведениям агентства, США подготовили предложение по этому вопросу и "в частном порядке" планируют поделиться им в преддверии намеченной на 23 ноября встречи постпредов государств – членов ЕС. Если предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер.

При этом другой источник агентства не смог подтвердить означенную дату. По его словам, на данный момент нет окончательной уверенности в том, что ЕС утвердит какое-либо предложение по потолку цен на нефть.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью, по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Россия уже объявила, что в случае попыток введения такого потолка с отдельными западными странами торговать по заниженным ценам не станет.

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