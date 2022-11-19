G7 планирует объявить уровень потолка цен на российскую нефть 23 ноября
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Так, по сведениям агентства, США подготовили предложение по этому вопросу и "в частном порядке" планируют поделиться им в преддверии намеченной на 23 ноября встречи постпредов государств – членов ЕС. Если предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер.
При этом другой источник агентства не смог подтвердить означенную дату. По его словам, на данный момент нет окончательной уверенности в том, что ЕС утвердит какое-либо предложение по потолку цен на нефть.
В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью, по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.
Россия уже объявила, что в случае попыток введения такого потолка с отдельными западными странами торговать по заниженным ценам не станет.