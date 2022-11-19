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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 ноября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 20 ноября Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке – снег.

По республике ожидаются туман, гололед, на юге, востоке усиление ветра, на севере – метель.

В Астане – переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -12...-14°C.

В Алматы – переменная облачность, временами дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +8...+10°C.

В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +11...+13°C.

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