Туман, гололед и низовая метель ожидаются в Казахстане в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в 13 областях страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На востоке и в центре Атырауской области синоптики прогнозируют туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На юге, севере, в горных районах Туркестанской области – туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах, 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области – туман, гололед. В Уральске ночью и утром – туман, гололед.

На севере Кызылординской области – туман.

На юге, севере и в горных районах Алматинской области – туман. В Алматы ночью и утром – туман.

Ночью на севере, северо-востоке, днем на западе Актюбинской области – гололед. В Актобе ночью – гололед.

На севере, в горных и предгорных районах области Жетысу – туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области – туман, гололед.

На севере, в центре Мангистауской области – туман.

На юге Карагандинской области – туман, гололед.

На севере, востоке Павлодарской области – низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в южной половине Костанайской области – снег, низовая метель, гололед. На севере, юге области – туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области – туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром – туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.