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Воспитатель с палкой: скандал разгорелся вокруг методов нянечки в детсаду Актау

воспитатель Фото: скриншот видео
Инцидент с применением палки попал на видео и широко обсуждается в Казнете. На кадрах воспитатель детского сада №37 города Актау необычным способом требует порядка и послушания от малышей, сообщает Zakon.kz.

Огласке случай придал блогер Азамат Сарсенбаев.

"И это только один из инцидентов, попавший в объектив камеры. По словам родителей, руководство детского садика отказалось от обнародования архива, ссылаясь на то, что камеры не работали… Если бы родители детей неожиданно не заявились в садик и с боем не пробились бы к камерам видеонаблюдения, то и этот инцидент не был бы обнародован из-за "неработающих камер". Судя по камерам, у воспитателей в этом садике особый вид воздействия для дрессировки детей – с помощью палок", – написал он в Facebook.

Пользователи соцсети требуют призвать к ответственности "воспитателя-тирана". На инцидент отреагировали в отделе образования города.

"Уважаемые родители, жители города. По поводу ситуации, произошедшей в детском саду N37 “Мәншүк” в 33-м микрорайоне города Актау, сообщаем, что создана специальная комиссия, и по итогам проверки будут приняты строгие меры в отношении лиц, допустивших данные правонарушения". Отдел образования по городу Актау

В сообщении отмечается, что вопрос взят на строгий контроль.

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