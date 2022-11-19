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Ситуация в Украине: Британия обещает Киеву усиление ПВО, офис Зеленского ожидает от ЕС 18 млн евро

встреча Фото: president.gov.ua
Замруководителя офиса Владимира Зеленского (ОП) Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает на расширение финансирования в 2023 году со стороны ЕС, а точнее надеется получить помощь в размере 18 млн евро, сообщает Zakon.kz.

  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон окажет содействие Украине в усилении ПВО страны, английская сторона выделит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками.

  • Также Сунак объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 50 млн фунтов.

  • Государственный пограничный комитет Республики Беларуси полагает, что Литва может подбрасывать нелегальных мигрантов не только Беларуси, но и Польше.

  • Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда попытки вытолкнуть Киев на переговоры.

  • Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 04:00 из-за ремонтных работ, возобновлено.

  • Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании членов группировки, вывозившей уклонистов от армии на территорию России.

  • Пекин и Москва вместе выступают против политизации спорта. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

  • Польша продолжит поддерживать Украину – премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

  • Германия подготовилась к сложностям из-за отсутствия поставок газа из России и готова пережить зиму без перебоев с энергоснабжением, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

  • В Херсон прибыл первый за время военных действий поезд из Киева.

  • Украина никогда не примет условия российской стороны ради прекращения войны – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

  • Большинство лидеров стран АТЭС осудили военные действия в Украине, но "были и другие оценки по этой ситуации и санкциям", говорится в декларации лидеров сотрудничества.

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Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Медведев Дмитрий Великобритания
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