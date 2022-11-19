Обзор цен на продукты: что происходит в регионах страны

По данным Бюро статистики, цены на социально значимые товары в Казахстане с начала месяца выросли на 0,4%, с начала года – на 21%. Что происходит на продуктовом рынке в регионах РК, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Индекс цен на социально значимые товары с начала месяца составил 100,8%. Как и неделей ранее, больше всего поднялась цена на куриные яйца. Индекс цен на яйца первой категории с начала месяца составил 107,6%. Также поднялись в цене мука пшеничная (103,9%) и рис (103%).

Астана: cупермаркет или базар

Фото: Zakon.kz

Яйца 10 шт. дешевле на столичном рынке – 640 тенге, в супермаркете на 10 тенге дороже. Еще две недели назад яйца можно было купить в супермаркете по 510 тенге.

А вот цены на рис колеблются в зависимости от марки. Например, 1 кг "Казахстанского" в супермаркете можно приобрести за 465 тенге, а на рынке "Акмаржан" он стоит 380 тенге за кг, "Баракат" – 580 тенге за кг.

Гречка в супермаркете стоит 550 тенге за кг, на рынке – 520 тенге за кг. Две недели назад гречку в супермаркете продавали по 500 тенге за кг, на рынке – 700 тенге.

На рынке мука дешевле на 20 тенге, чем в супермаркете, где ее продают по 520 тенге за кг.

Зато масло подсолнечное в супермаркете дешевле, здесь его продают по 1 тыс. тенге за литр, на рынке – 1100 тенге за 1 литр.

Самые дешевые рожки в супермаркете на развес продают по 280 тенге за кг, на рынке – 1,8 кг стоит 900 тенге.

Сахар на рынке дешевле на 50 тенге, в супермаркете его продают по 600 тенге за кг.

Мясные продукты: 1 кг говядины в супермаркете стоит 4 тыс. тенге, с костью – 3 тыс., на рынке дешевле – 2650 тенге. Конину на рынке продают по 3300 тенге за 1 кг. Филе куриное в супермаркете стоит 2900 тенге, на рынке – 2200 тенге за 1 кг.

Овощи: картофель белый в супермаркете стоит 200 тенге за кг, красный – 225 тенге за кг. На рынке – 160 за кг. Свеклу дешевле покупать в супермаркете – 300 тенге за кг, на рынке на 50 тенге дороже. Морковь тоже на рынке дороже – 180 тенге за кг, в супермаркете – 170 тенге за кг. Капусту и на рынке, и в супермаркете продают по 150 тенге за кг, лук – по 180 тенге.

Литр молока 3,2% в супермаркете – 350 тенге за упаковку, на рынке тетрапакет стоит 480 тенге.

Хлеб "Здоровье" в супермаркете стоит 190 тенге, на рынке буханка хлеба – 170 тенге.

Алматы: сегодня дороже, чем вчера

Сегодня яйца отборные 10 шт. в супермаркете продают по 659 тенге за упаковку, двумя неделями ранее продавали по 615 тенге.

Подсолнечное масло сегодня продают по 875 тенге за 1 л, двумя неделями ранее – за 1019 тенге.

Не изменилась цена на молоко. Этот вид товара стоит 476 тенге.

Фото: Zakon.kz

Рис "Баракат" сегодня продают по 459 тенге за кг. Можно приобрести рис и другой марки по 415 тенге за кг. Две недели назад рис отечественного производства продавали от 320 тенге.

Цена гречневой крупы на развес не изменилась – 635 тенге за кг, в упаковке 700 г она стала почти на 300 тенге дороже – 1059 тенге.

Макароны сегодня продают от 299 тенге до 367 тенге/кг. Цена на сахар не поменялась – 559 тенге за 1 кг, тогда как в конце прошлого месяца 1 кг сахара стоил 480 тенге.

Мука первого сорта сегодня стоит 853 тенге за 2 кг, двумя неделями ранее 2 кг от местного производителя продавали по 679 тенге.

Мясо говядины подешевело на 200 тенге и сегодня стоит 3100 тенге за кг. Социальная цена на охлажденную говяжью грудинку – 2350 тенге за кг. Куриные окорочка можно купить по 1290 за 1,2 кг. Социальная цена на окорочка – 1075 тенге за кг. Замороженную голень цыпленка сегодня можно купить со скидкой по 999 тенге за кг.

Цена на овощи в основном осталась прежней, за исключением стоимости капусты, которая с 79 тенге за кг поднялась и продается от 140 тенге за кг. Лук – 95 тенге за кг, картофель – 155 тенге за кг, морковь – 149 тенге за кг.

Социальный хлеб – 83 тенге за буханку.

В Атырау заморозились цены на продукты

В последнее время в торговых точках нефтяной столицы цены на продукты первой необходимости застыли, ни на один товар ценники практически не изменились.

Фото: Zakon.kz

Картофель, капусту и свеклу продают по 200 тенге, лук – по 160 тенге за килограмм. Обычно в эту пору цены на овощи поднимаются, но в нынешнем году подобной тенденции не наблюдается, что по душе покупателям.

Цена куриных яиц тоже замерла, в основном они реализуют по 570 тенге за десяток, а в небольших магазинах даже можно найти дешевле – по 550 тенге.

"Поставщики цены не задирают, ну и мы их не поднимаем", – пояснил владелец магазина в центре города.

Зато стало меньше продуктов с красными этикетками, со скидкой.

Мука в "шаговых" магазинчиках по прежнему продается по 700 тенге за 2 кг, в крупных супермаркетах цена доходит до 885 тенге, в зависимости от марки производителя. Растительное масло продают в пределах 1 тыс. тенге за литр. Когда на полки выставили "дешевое" растительное масло в такой таре и не дороже 900 тенге, то покупатели моментально смели товар с полок.

Килограмм сахарного песка продают по 469 тенге, в некоторых магазинах – по 550 тенге.

Кур со скидкой продают по 1399 тенге за кг.

В Уральске снизились цены на подсолнечное масло российского производства и сахар.

За последние две недели на рынках Уральска подорожали яйца. Их цена варьируется от 510 до 530 тенге. Две недели назад этот продукт на рынке стоил от 500 до 520 тенге. В магазинах все стабильно: куриные яйца, как и две недели назад, стоят от 520 до 550 тенге.

Фото: Zakon.kz

Существенно в цене подешевел сахар, если килограмм в начале ноября на рынке стоил 490 тенге, то сейчас его цена составляет 450 тенге.

"Каждую неделю ездим к оптовикам, и каждый раз цена на сахар снижается. Видимо, из-за того, что закончился сезон подготовки консервов на зиму", – рассказали продавцы на рынке "Аяжан".

Также продавцы на уральских рынках отметили, что подешевело подсолнечное масло российского производства. Например, 5-литровая бутылка подсолнечного масла месяц назад стоила 4400 тенге, сейчас ее цена 3500 тенге за тот же объем.

По остальным продуктам существенных изменений нет.

В ВКО вновь подорожает куриное мясо

Фото: Zakon.kz

В Ассоциации торговых предприятий прогнозируют дальнейший рост на куриную продукцию.

Ожидается повышение цены на куриную грудку и филе. Если раньше закупочная цена на эти виды товара составляла 1859 тенге за кг, то теперь будет 1940 тенге. Наблюдается повышение цен на яйца. Сейчас яйцо первой категории владельцы торговых точек закупают по 54 тенге за штуку, отборные – по 56 тенге. В магазинах они стоят по 600-630 тенге десяток. Прогнозируется, что к Новому году яйца подорожают до 1 тыс. тенге.

"На этой неделе тишина была, хотя до этого каждые три дня поднималась стоимость яиц. На неделе, думаю, опять пойдет в рост стоимость. У нас их не производят. Привозят из Талдыкоргана, Павлодара, Акмолинской области", – сказал руководитель Ассоциации торговых предприятий РК по ВКО Владимир Бердник.

По данным СПК "Ертис", в точках стабилизационного фонда на сегодня сахар стоит 469 тенге за килограмм, масло подсолнечное рафинированное – 630 тенге за литр, крупа гречневая – 420 тенге, картофель и морковь – 120 тенге за килограмм, капуста – 100 тенге за килограмм, лук – 110 тенге за килограмм.

Семей: цены на овощи стабильны

Фото: Zakon.kz

Овощная продукция не изменилась в цене за две недели. Так, на рынках Семея картофель и другие овощи реализуют по 130 тенге за килограмм, а в небольших магазинах у дома цена на эту продукцию "подросла" до 150 тенге.

Остается неизменной и стоимость говядины. Самые дешевые говяжьи ребрышки на рынках Семея можно приобрести по 2300-2400 тенге за килограмм, мякоть – по 2700-2800 тенге.

Самым бюджетным по-прежнему можно считать мясо курицы. Если в сентябре суповой набор продавали по 500 тенге за кило, то теперь цена снизилась до 400-480 тенге, грудинка на косточке подешевела с 1350 до 1170 тенге за кило, бедрышки охлажденные – с 1550 тенге до 1250-1300 тенге за килограмм, в зависимости от производителя.

Цены на куриное яйцо составляет 550 тенге. Эта цена не менялась, начиная с начала ноября.

"Цена на куриное яйцо сегодня достаточно высокая. Это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, у несушек бывают периоды, когда они несут яйца не так активно, как обычно. Затем, как правило, они эти "потери" восполняют. А во-вторых, за последнее время выросла стоимость кормов и витаминов, которыми кормят несушек. Это сказывается и на конечной стоимости продукта", – сказал руководитель Управления сельского хозяйства и земельных отношений Абайской области Анзор Абаев.

Цены на макароны находятся в диапазоне от 450 до 610 тенге за кило, в зависимости от производителя.

Самая дешевая гречка на развес подорожала с 350 до 600 тенге за килограмм, хотя еще пару месяцев назад ее стоимость составляла 280 тенге. Цена на рис на развес поднялась с 450-480 до 530 тенге за килограмм.

Цена на сахар уже пару месяцев стабильна и составляет от 550 до 600 тенге, в зависимости от места торговли и размера покупки. Если брать мешками, то сахар выйдет дешевле.

Молоко в магазинах Семея продается от 320 до 600 тенге за литр, в зависимости от производителя и упаковки.

Цена на подсолнечное масло поднялась до 950-1015 тенге за литр, с 700-900 тенге за литр в начале месяца.

Борщ для костанайцев стал чуть-чуть дешевле

Фото: Zakon.kz

За две недели цена на некоторые овощи в Костанае снизилась. Сегодня морковь стоит 93 тенге за кг, упав на 46 тенге. Капуста подешевела на 7 тенге и стоит 93 тенге за кг. В начале ноября белый картофель продавали по 145 тенге за кг, а красный предлагали по 119 тенге за кг. Сегодня белый картофель продают по 103 тенге за кг, стоимость красного – 139 тенге за кг.

Цена на лук наоборот показывает уверенный рост от 105 до 109, а в середине ноября уже 155 тенге.

Из овощей удержали прежние позиции свекла и картофель в сетке – 159 тенге.

Стабильными остаются и макаронные изделия. Если 3 ноября несколько видов развесных макаронных изделий из стабфонда были по цене 299 тенге, то 16 ноября их предлагали от 295 тенге. За две недели не изменилась цена на сахар и развесную гречку, их также продают по 505 тенге и 495 тенге соответственно.

На уровне начала месяца осталась и цена на десяток яиц – 595 тенге местного производства, а стоимость большого лотка из 30 штук увеличилась на 60 тенге – до 1529 тенге.

Пакет муки первого сорта по 2 кг продают от 639 тенге. Стабильность сохраняет цена на масло подсолнечное – 950 тенге за литр. На 4 тенге уменьшилась стоимость молока жирностью 2,5% от местных производителей, теперь его продают по 365 тенге и выше.

Рис продолжил дорожать: если в середине октября он был 369 тенге, то в начале ноября – уже 419 тенге, сегодня его продают по 429 тенге за кг.

Среди мяса самыми дешевыми остаются окорочка, но цена на них в супермаркете постоянно меняется от 1229 до 1419 тенге. Окорочка по акции можно купить за 965 тенге. Килограмм куриной голени местного производства – 1585 тенге. Свинина стоит от 1800 до 2300 тенге. Говядина – 2300 за кг.

В Петропавловске покупателей удивляют прилавки с куриными яйцами

Фото: Zakon.kz

Впервые в магазинах Петропавловска стали продавать яйцо третьей категории. Лоток яиц (3- шт.) стоит 1209 тенге. 10 яиц третьей категории стоит 403 тенге. Яйцо первой категории стало редкостью. В магазинах у дома можно найти яйцо первой категории по 640 тенге. Это сразу на 60 тенге дороже, чем две недели назад.

Стабильными остаются цены на основные молочные продукты. Молоко жирностью 3,2% 0,9 литра продают за 315 тенге.

Самые дешевые макароны стоят 245 тенге килограмм.

Морковь по-прежнему стоит 125 тенге, капуста – 90 тенге, свекла – 190 тенге, лук – 115. Незначительно, всего на 7 тенге, подорожал картофель – до 137 тенге.

Чай с молоком: удовольствие дорожает

Фото: Zakon.kz

В Павлодаре выросла цена на бюджетный молочный продукт. Молоко в мягкой упаковке жирностью 2,2% в мягкой упаковке от местного товаропроизводителя продается по 285 тенге за литр, поднявшись в цене на 20 тенге.

"Молоко жирностью 3,2% самой "ходовой" марки сегодня продают по цене более 300 тенге. Перешла на доступный продукт, но теперь и он становится не по карману. Дошло до того, что пачки уменьшают до 0,9 литра, чтобы сохранить цену и чтобы мы, пенсионеры, могли купить. Я уже не мечтаю о сливках, которые все более недоступны. А чай вкусный хочется, но и он дорожает", – говорит пенсионерка Асия Хамзина.

Молоко жирностью 3,2% продается по 330 тенге за упаковку. Цена на сливки 10% за 250 мл составляет 280 тенге, а на 20% – 340 тенге.

Пачка чая в 250 г "народных" сортов – от 950 тенге до 1750 тенге.

Цены на картофель, морковь, капусту пока стабильны и варьируются от 120 до 130 тенге за кг. В торговых точках лук продают по 150-160 тенге за кг.

На 10 тенге снизилась цена на сахарный песок, сегодня 1 кг продают по 510-530 тенге.

Говядину на рынках и в магазинах реализуют по 2-2,5 тыс. тенге за кг.

Тараз: продолжают дорожать куриные яйца и репчатый лук

Фото: Zakon.kz

За последние две недели цены на социально значимые продукты изменились не сильно, за исключением цен на куриные яйца и репчатый лук. В магазинах куриные яйца продают по 815 тенге за 10 шт. Цена на репчатый лук на рынке – 180 тенге кг. В этом году жамбылские луководы вырастили рекордный урожай – более 1,1 млн тонн. Но более 800 тыс. тонн лука ушло на экспорт. В хранилищах региона в настоящее время хранится порядка 300 тыс. тонн. В итоге на рынках Тараза стоимость лука сравнялась с ценой картофеля, который сегодня продают по 170-180 тенге за кг. Морковь на рынке стоит 200 тенге, свекла – 300 тенге, белокочанная капуста – 150-200 тенге за кг.

Килограмм лопаточной части говядины в мясных павильонах на рынке колеблется в диапазоне от 2300 до 2540 тенге. В супермаркетах говядина стоит 2700 тенге за кг. Конина стоит 2750 тенге за кг, баранина – 2400 тенге за кг, куриные окорочка – 1300 тенге за кг.

Растительное масло – 1 тыс. тенге за литр. В социальных павильонах этот продукт из запасов стабилизационного фонда отсутствует, в наличии только подсолнечное масло по 1120 тенге за литр.

В соцпавильоне гречневую крупу реализуют по 480 тенге за килограмм. На рынке – 720 тенге за кг.

Яйца второй категории даже по 350 тенге за десяток спросом у покупателей не пользуются.

На субботней сельскохозяйственной ярмарке можно купить картофель по 130 тенге за кг, яблоки по 200 тенге за кг, морковь и красную свеклу по 150 и по 200 тенге за кг.

Авторы: Светлана Новак, Талгат Умаров, Айдар Альтаев, Екатерина Гуляева, Таисия Колевид, Инна Литвиненко, Ирина Адылканова, Людмила Мельник