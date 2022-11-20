Сколько избирательных участков открылось в Казахстане и за рубежом

Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента РК открылись в 15 регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, голосование началось в 7.00 по времени Астаны на избирательных участках в Казахстане и за рубежом.

По данным на 7.00 времени Астаны на 8150 участках началось голосование. Также началось голосование на 12 участках в дипломатических представительствах РК в 11 государствах. На 86 участках, согласно решениям территориальных избирательных комиссий в соответствии с конституционным законом о выборах, голосование началось в 6.00 по по местному времени. На 1883 участках в 5 регионах – в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской Кызылординской, Мангистауской областях голосование начнется в 8.00 часов по времени Астаны, в 7.00 часов местного времени. Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров

Фото: пресс-служба ЦИК РК

Он также сообщил, что всего для выборов президента РК создан 10 101 избирательный участок. В том числе 68 участков – при дипломатических представительствах Казахстана в 53 государствах. На них голосование начинается в 7.00 утра по местному времени.

В списках избирателей, по уточненным данным, 11 950 485 граждан Казахстана.