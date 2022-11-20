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Глава государства ответил на вопрос о парламентских выборах

вопросы, журналисты Фото: akorda.kz
После голосования 20 ноября у главы государства Касым-Жомарта Токаева спросили, есть ли риски, что парламентские выборы в стране пройдут с теми же игроками или ситуация изменится, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что говорилось о том, что новые партии получат регистрацию, этот процесс идет.

"Искусственно мы не можем регистрировать партии, нарушая закон. Если они сами нарушают законодательство. Конечно же, мы создаем благоприятные условия. Я полагаю, что до начала парламентских выборов все же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе. Президент страны ожидает, что в результате выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе представляющие оппозиционные взгляды.

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