Президент: Предпосылок для досрочных парламентских выборов нет

Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил работу правительства и высказался о перспективе досрочных парламентских выборов в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент высказался 3 января 2025 года в большом интервью газете "Ana tili".

"На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача – обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства", – заявил президент.

Глава государства предположил, что информационная шумиха вокруг якобы проведения досрочных парламентских выборов создается намеренно.

Также Токаев высказался по поводу работы правительства, с момента формирования нынешнего состава которого уже прошло 11 месяцев.

"Задача правительства – обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты", – сказал президент.

Он отметил, что постоянно требует от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений, поскольку и общество предъявляет к работе правительства высокие требования. Это, по мнению президента, обоснованно.

"Поэтому работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий – благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности. В скором времени состоится расширенное заседание правительства. Там мы подведем итоги года, обсудим все текущие вопросы, наметим новые планы", – отметил глава государства.

Он добавил, что экономический рост на уровне четырех процентов недостаточен для Казахстана. И правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики.

Ранее глава государства высказался по вопросу единого часового пояса.