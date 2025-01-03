#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
События

Президент: Предпосылок для досрочных парламентских выборов нет

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 09:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил работу правительства и высказался о перспективе досрочных парламентских выборов в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент высказался 3 января 2025 года в большом интервью газете "Ana tili".

"На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов. Стратегическая задача – обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны, упрочение регионального лидерства", – заявил президент.

Глава государства предположил, что информационная шумиха вокруг якобы проведения досрочных парламентских выборов создается намеренно.

Также Токаев высказался по поводу работы правительства, с момента формирования нынешнего состава которого уже прошло 11 месяцев.

"Задача правительства – обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты", – сказал президент.

Он отметил, что постоянно требует от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений, поскольку и общество предъявляет к работе правительства высокие требования. Это, по мнению президента, обоснованно.

"Поэтому работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам. Главный критерий – благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности. В скором времени состоится расширенное заседание правительства. Там мы подведем итоги года, обсудим все текущие вопросы, наметим новые планы", – отметил глава государства.

Он добавил, что экономический рост на уровне четырех процентов недостаточен для Казахстана. И правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики.

Ранее глава государства высказался по вопросу единого часового пояса.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Президент не исключает возможности строительства второй АЭС в Казахстане
События
10:38, Сегодня
Президент не исключает возможности строительства второй АЭС в Казахстане
Токаев: Президентская форма правления – наиболее оптимальная для Казахстана
События
10:29, Сегодня
Токаев: Президентская форма правления – наиболее оптимальная для Казахстана
Токаев: У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать
События
10:23, Сегодня
Токаев: У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: