Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Памятные подарки вручают голосующим в ВКО

Памятные подарки вручают голосующим в ВКО Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Восточно-Казахстанской области у избирательных участков идет торговля, проводятся конкурсы, акции, раздаются угощения, а также вручаются памятные подарки первым пришедшим, каждому сотому, тысячному и впервые голосующим избирателям.

Кроме того, на участках с наибольшим количеством избирателей организованы медицинские пункты для населения, где каждый желающий может измерить артериальное давление, уровень сахара в крови и сатурацию.

Стоит отметить, всего в 505 избирательных участках запланировано проведение порядка 3000 мероприятий.

Памятные подарки вручают голосующим в ВКО

Фото: пресс-служба акимата ВКО

20 ноября 2022 года в 7:00 в Восточном Казахстане начали работу 537 участков для голосования. Избирательное право имеют порядка 500 тыс. граждан региона.

Читайте также

Шашу, баурсаками и музыкой встретили первых избирателей на участках Семея

Касым-Жомарт Токаев высказался о своих конкурентах

Внучка генерала Панфилова проголосовала на выборах

Динара Халдарова
Выборы президента РК-2022 Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Бахтяир Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления