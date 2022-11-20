Памятные подарки вручают голосующим в ВКО
Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Восточно-Казахстанской области у избирательных участков идет торговля, проводятся конкурсы, акции, раздаются угощения, а также вручаются памятные подарки первым пришедшим, каждому сотому, тысячному и впервые голосующим избирателям.
Кроме того, на участках с наибольшим количеством избирателей организованы медицинские пункты для населения, где каждый желающий может измерить артериальное давление, уровень сахара в крови и сатурацию.
Стоит отметить, всего в 505 избирательных участках запланировано проведение порядка 3000 мероприятий.
20 ноября 2022 года в 7:00 в Восточном Казахстане начали работу 537 участков для голосования. Избирательное право имеют порядка 500 тыс. граждан региона.
Фото: пресс-служба акимата ВКО
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