Шашу, баурсаками и музыкой встретили первых избирателей на участках Семея

Традиционным шашу и пышными бауырсаками встретили первых голосующих на избирательном участке №256 в Семее. К открытию на участок пришли пенсионеры, члены Общественного совета Абайской области и студенты, передает корреспондент Zakon.kz.

Участок №256 расположен во Дворце культуры Семея, где в свое время выступали многие казахстанские артисты, в том числе и Роза Рымбаева. В первые минуты работы там звучали музыка и слова благословения от старшего поколения.

"Сегодня в Семее проходят исторические выборы. Мы не только впервые избираем президента на последующие семь лет, но и впервые делаем это на избирательных участках Абайской области! 25 лет ждали мы этого события. Уверен, что для каждого казахстанца выборы – это возможность внести свою лепту в будущее своей страны", – вице-президент Международного фонда "Қазақ тілі", член Ассамблеи народа Казахстана Орал Шарипов.

Самым первым на своем избирательном участке проголосовал пенсионер Жумагали Шакенов. Чтобы отдать голос за своего кандидата, аксакал пришел чуть ли не за час до открытия избирательного участка.

"Для стариков выборы – всегда праздник. Тем более что сегодня мы выбираем президента страны. И выбираем его, основываясь на поправках, внесенных в Конституцию Республики Казахстан. Мы, пожилые, должны подавать пример молодежи", – говорит пенсионер Жумагали Шакенов.

Вслед за аксакалом на участок одним из первых пришел студент музыкального училища им. М. Тулегенова Мерей Махабеков. Для молодого человека – это впервые в его жизни выборы.

"Я с прошлого года мечтал принять участие в выборах. И сегодня я выполнил свой гражданский долг. Считаю, что каждый казахстанец должен сегодня прийти на свой избирательный участок и сделать выбор своего будущего и будущего своей страны, отдав голос за того кандидата в президенты, кто больше всего отвечает на его представления о том, куда должен стремиться Казахстан в ближайшие годы", – сказал Мерей Махабеков.

Дружной компанией пришла на избирательный участок семья члена Общественного совета Абайской области, предпринимателя Кайрата Сулеменова и его соседи.

"Я сегодня привел на выборы своего 10-летнего сына. Для него это большая школа жизни. Я считаю, что воспитание гражданина начинается с семьи", – член Общественного совета Абайской области, предприниматель Кайрат Сулеменов.

Фото: Zakon.kz

Всего за первые 25 минут работы избирательного участка №256 в Семее проголосовало 23 человека из 1571 избирателя.

"За несколько дней до выборов у нас взяли открепительные удостоверения 4 избирателя. Они будут голосовать в Астане и Алматы. Впервые голосующих на участке – пять человек. Для них и для пожилых избирателей мы приготовили сладкие подарки. До 12 часов мы будем принимать заявки на голосование на дому. Но уже на этот час мы получили 50 заказов", – председатель участковой избирательной комиссии №256 в Семее Гульжан Куанышева.

На избирательном участке №166 тоже с первых минут голосования было многолюдно. За 50 минут работы участка успели проголосовать 46 человек, из которых двое – впервые голосующие.

Большинство голосующих избирателей – это пенсионеры. Для них, и тех, кто впервые пришел на избирательный участок, были подготовлены сладости и печенье.

На избирательном участке зарегистрировано 2116 избирателей, из которых уже проголосовали 46 человек.

Фото: Zakon.kz

"Накануне выборов открепительные удостоверения получили 10 человек, а впервые голосующих в этом году на участке четверо", – председатель участковой избирательной комиссии №166 Айжан Сулейменова.

В Абайской области 417801 избиратель имеет право прийти на избирательный участок и проголосовать за своего кандидата в президенты Республики Казахстан. На территории области работают 486 избирательных комиссий, из которых 1 областная, 10 – городских и районных и 475 – участковых избирательных комиссий.

Фото: Zakon.kz

"448 участков расположены в государственных учреждениях, из них 106 – в социальных объектах и больницах, еще 27 участковых избирательных комиссий расположены в частном секторе. 36 участков являются закрытыми. Это 10 участков, работающих на территории воинских частей, 16 – учреждениях здравоохранения, 7 – в следственных изоляторах, 2 – на отгонных участках и 1 – в доме престарелых. На 125 участках с численностью избирателей более 1500 человек будет работать сервис по проверке регистрации граждан, на 5 участках организована работа мобильных ЦОНов", – председатель территориальной избирательной комиссии области Абай Наталия Фесенко.

Екатерина Гуляева

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